PSG champion de France

Les premières images du PSG avec le trophée de champion de France

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 mai 2026

Sacrés champions de France de cette saison 2025-2026 de Ligue 1, les joueurs du PSG ont reçu leur trophée ce dimanche sur la pelouse du stade Jean-Bouin.

Officiellement sacré champion de France sur la pelouse du RC Lens (2-0) en milieu de semaine, le PSG confirme son hégémonie sur la scène nationale avec son 14e trophée de Ligue 1. Et avant sa dernière rencontre de championnat face au Paris FC ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+ 3), le club parisien a reçu son trophée, avant l’échauffement des deux équipes, sur la pelouse du stade Jean-Bouin. L’ensemble de l’effectif du PSG, accompagné de Luis Enrique, a pu soulever le trophée de champion de France devant les supporters parisiens présents dans le parcage visiteur. Un trophée remis par le président de la LFP, Vincent Labrune, et le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Le tout dans une ambiance très particulière…

Youtube : Canal Supporters Paris

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