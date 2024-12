Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace à Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait aligner une équipe quasiment type.

Après son match nul contre Nantes samedi dernier (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Auxerre pour le compte de la quatorzième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Trois jours avant le très important déplacement à Salzbourg en Ligue des champions, le coach espagnol pourrait aligner une équipe quasiment type contre le promu.

Deuxième titularisation de suite pour Gonçalo Ramos ?

Dans les buts, l’incertitude plane, avance Le Parisien. Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas peuvent tous prétendre à une place de titulaire. « Le choix du coach du PSG devrait donner une indication quant au portier qui démarrera mardi en Autriche. » Le quotidien francilien estime que l’international italien pourrait se voir offrir une nouvelle chance d’occuper le but. « Convaincant aux entraînements, Tenas possède du crédit auprès du staff et voit son nom s’inviter dans les débats… Rien n’est décidé et Luis Enrique tranchera ce vendredi », avance Le Parisien. En défense, cela devrait être du classique avec Achraf Hakimi à droite, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, ce devrait aussi être du classique avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Enfin, en attaque, Gonçalo Ramos devrait enchaîner une deuxième titularisation. L’international portugais serait accompagné de Lee Kang-in, qui serait préféré à Ousmane Dembélé, et de Bradley Barcola.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves – Lee, Ramos, Barcola.