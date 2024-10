Les premières indiscrétions autour de la composition du PSG

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait revenir à une composition quasi type.

Le PSG entame une semaine chargée avec deux chocs. Mardi soir, les Parisiens reçoivent – au Parc des Princes – le PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cinq jours plus tard, ils se déplaceront à Marseille dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Dans cette perspective, Luis Enrique avait largement remanié son équipe lors de la victoire contre Strasbourg hier soir. Mais pour la rencontre de mardi soir, le coach espagnol devrait revenir à du classique dans son onze de départ.

Le retour des cadres

La seule incertitude autour du groupe que convoquera Luis Enrique concerne Randal Kolo Muani. Victime d’une entorse à la cheville gauche à la veille de la rencontre contre Strasbourg, l’attaquant du PSG s’est entraîné seul ce dimanche, confirme Le Parisien. « Le club doit décider et communiquer ce lundi, veille de match, sur son éventuelle indisponibilité. » Dans les buts, Gianluigi Donnarumma va poursuivre. Le gardien italien rendra le brassard de capitaine à Marquinhos, qui était ménagé contre les Strasbourgeois. L’international brésilien devrait être associé à Willian Pacho en défense centrale, alors que Nuno Mendes et Achraf Hakimi retrouveront les couloirs. Au milieu, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver sa place, lui qui a joué dans le couloir droit hier. Il devrait être associé à Vitinha et Joao Neves. Enfin, en attaque, Ousmane Dembélé devrait accompagner Bradley Barcola et Lee Kang-in, qui jouerait en faux numéro 9.