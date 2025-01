Les premières indiscrétions sur la composition contre Espaly

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France. Pour ce match, Luis Enrique pourrait poursuivre sa rotation.

Après sa victoire lors du Trophée des champions contre Monaco (1-0) puis son succès contre Saint-Etienne en Ligue 1 (2-1), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le seizième de finale de Coupe de France contre l’équipe de National 3, Espaly. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Ibrahim Mbaye est forfait, alors que Marquinhos pourrait revenir, lui qui avait déclaré forfait pour l’ASSE en raison d’une douleur à l’adducteur. Avec les matches qui vont s’enchaîner, Luis Enrique devrait de nouveau effectuer un turnover demain soir, même s’il devrait aligner une équipe compétitive.

A voir aussi : PSG / ASSE : les notes des Parisiens dans la presse

Un possible retour de Presnel Kimpembe demain ?

Présent sur le banc contre Saint-Étienne, Désiré Doué, João Neves ou encore Vitinha devraient retrouver une place de titulaire demain soir, indique Le Parisien. Performant lors de la victoire du PSG contre l’ASSE, Senny Mayulu pourrait enchaîner contre Espaly. Le quotidien francilien indique que les deux questions tournent autour du choix du gardien de but et d’un retour potentiel. Dans les buts, Luis Enrique pourrait avoir envie de laisser souffler Gianluigi Donnarumma pour redonner du temps de jeu à Matvey Safonov ou offrir sa première de la saison à Arnau Tenas, avance Le Parisien. « L’autre interrogation concerne la présence ou non de Presnel Kimpembe dans le groupe et si oui, éventuellement sur la pelouse du stade Marcel-Michelin. » Dans le camp du Titi, l’optimisme ne dominait pas à ce sujet ces dernières heures, alors que le coach espagnol a préféré convoquer le jeune Axel Tape (17 ans), dimanche, pour compléter son groupe face aux Verts, conclut Le Parisien.