Dans deux jours, le PSG se déplace à Londres pour y défier Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de plusieurs joueurs importants.

Après sa victoire contre Gérone le 18 septembre dernier (1-0), le PSG va retrouver la Ligue des champions mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec le déplacement à Arsenal. Pour ce match, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, absents de longue date. Mais le coach du PSG pourrait voir plusieurs joueurs blessés ces dernières semaines revenir. Absents contre le Stade Rennais, Désiré Doué, Vitinha, Marco Asensio et Nuno Mendes ont repris l’entraînement collectif ce dimanche. Ils postulent donc pour une place dans le groupe pour le déplacement en Angleterre.

Lee Kang-in reconduit au poste de faux numéro 9 ?

Ce dimanche soir, à deux joueurs de la rencontre entre les Gunners et le PSG, Le Parisien propose une composition probable des Rouge & Bleu. Absent depuis le match contre Brest en raison d’une gêne à la cuisse droite, Gianluigi Donnarumma a repris l’entraînement collectif jeudi. Alors qu’on l’attendait dans les buts parisiens contre le Stade Rennais, il devrait le faire mardi soir. Le quotidien francilien indique que la défense devrait ressembler à celle contre Rennes à une exception près, Nuno Mendes retrouvant son couloir gauche à la place de Lucas Beraldo. Pour le milieu de terrain, Luis Enrique devrait aligner Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Pour la troisième place, il y a une hésitation entre Joao Neves et Fabian Ruiz. Performant en tant que faux numéro 9 contre les Rennais, Lee Kang-in devrait être reconduit à ce poste au côté de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.