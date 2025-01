Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City. Pour ce match vital pour sa survie européenne, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur toutes ses forces vives.

25e et premier non-qualifié en Ligue des champions, le PSG doit absolument s’imposer contre Manchester City mercredi soir – au Parc des Princes – pour encore croire en une qualification pour les barrages de la Champions League. Pour cette rencontre capitale pour la suite de sa saison, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet. Si Ibrahim Mbaye, touché à la cheville, manquera à l’appel, le coach parisien pourra compter sur le retour de trois cadres.

L’équipe type devrait être aligné

Absent lors des trois derniers matches du PSG en raison de douleurs à l’adducteur, Marquinhos était bien présent à l’entraînement collectif des Rouge & Bleu ce lundi. C’était également le cas d’Ousmane Dembélé, qui a manqué les deux dernières rencontres du PSG en raison d’une grippe. Achraf Hakimi, qui a beaucoup joué depuis le début de la saison et qui avait été préservé contre Espaly et Lens, était aussi sur les pelouses du Campus de Poissy avec ses coéquipiers aujourd’hui. Les trois joueurs devraient être titulaires mercredi, selon Le Parisien qui a proposé une équipe probable. Le capitaine parisien devrait accompagner Willian Pacho en charnière centrale alors que Nuno Mendes complèterait la ligne défensive. Au milieu de terrain, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves devrait être aligné. Enfin, Désiré Doué et Bradley Barcola devraient accompagner Ousmane Dembélé en attaque.