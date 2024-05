Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient être titulaires.

Pour son dernier match de la saison, le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France demain soir à Lille. Ce vendredi soir, sur la pelouse de la Decathlon Arena, les joueurs du PSG se sont entraînés une dernière. Et comme le rapporte Le Parisien, tous les joueurs convoqués ont participé normalement à la séance. En ce qui concerne les indices sur la composition demain, Luis Enrique a brouillé les pistes. « Kylian Mbappé était dans l’équipe de Bradley Barcola, Achraf Hakimi ou encore Marco Asensio et Danilo. Dans le camp d’en face, on retrouvait Ousmane Dembélé, Vitinha et Marquinhos notamment. »

Une équipe quasiment type

Mais le quotidien francilien explique que l’on peut s’imaginer une équipe du PSG avec ses meilleurs éléments contre les Lyonnais demain soir. Dans les buts, après avoir laissé sa place à Arnau Tenas contre Toulouse et Nice, puis Keylor Navas contre Metz, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver ses buts. Il serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche et d’une défense centrale 100% brésilienne avec Marquinhos et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, cela devrait être du classique avec un trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, comme annoncé par Luis Enrique en conférence de presse, Kylian Mbappé devrait être titulaire en pointe pour son dernier match avec le PSG. Il serait associé à Ousmane Dembélé, qui n’a plus joué depuis deux matches, et Bradley Barcola, qui retrouvera son ancien club.