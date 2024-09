Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait faire tourner son équipe.

Après son entrée en lice victorieuse en Ligue des champions contre Girona (1-0), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans cinq joueurs blessés (Kimpembe, Hernandez, Ramos, Donnarumma et Asensio). Le coach espagnol aurait également décidé de laisser au repos Achraf Hakimi, qui a enchaîné les matches ces derniers mois. Pour la rencontre contre les Rémois, le coach espagnol pourrait faire une revue d’effectif.

Première titularisation pour Désiré Doué ?

Avec l’absence de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov devrait connaître sa deuxième titularisation avec le PSG, lui qui a rendu une belle copie contre Girona. Pour remplacer l’international marocain, Luis Enrique choisirait Yoram Zague selon Le Parisien. Le titi parisien accompagnerait Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo en défense. Pour le milieu de terrain, l’ancien sélectionneur de la Roja pourrait aligner Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. Auteur d’une bonne entrée en Ligue des champions cette semaine, Randal Kolo Muani devrait connaître sa première titularisation avec le PSG cette saison. L’international français devrait être accompagné par Lee Kang-in et Désiré Doué, qui connaîtrait aussi sa première titularisation depuis son arrivée au PSG.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Zagué, Marquinhos (cap.), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Lee, Kolo Muani, Doué.