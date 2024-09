Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG défie le Stade Rennais en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Avec de nombreux absents attendus, Luis Enrique devrait remanier son onze de départ.

Après avoir concédé ses premiers points de la saison en Ligue 1 contre Reims la semaine dernière, le PSG voudra renouer avec le succès demain soir au Parc des Princes contre le Stade Rennais en ouverture de la sixième journée du championnat de France. Pour cette rencontre, outre Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos, Luis Enrique devrait faire sans Nuno Mendes, victime d’un syndrome viral et absent de l’entraînement ce matin, Désiré Doué et Vitinha, qui ont été touchés contre les Rémois.

Donnarumma de retour dans les buts ?

Pour son onze de départ, le coach du PSG devrait retrouver Gianlugi Donnarumma dans les buts, lui qui a raté les deux derniers matches du club de la capitale après avoir ressenti une gêne au niveau de la cuisse droite contre Brest. Pour défendre le portier italien, Le Parisien indique que Luis Enrique devrait aligner un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo. Pour le milieu de terrain, il devrait faire confiance au trio Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Joao Neves. Pour l’attaque, même s’il traverse actuellement une mauvaise passe, Bradley Barcola devrait être titulaire dans le couloir gauche au côté d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani.