Les premières nouvelles autour de Dembélé et Hakimi

En plus de la défaite contre le Bayern Munich (1-2), le PSG a perdu deux cadres sur blessure, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Ils devraient être absents plusieurs semaines.

Le PSG a vécu une soirée cauchemardesque sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Défait par le Bayern Munich (1-2), le club de la capitale a également vu deux de ses cadres sortir sur blessure. Après avoir pensé égaliser, son but de la poitrine ayant été refusé pour un hors-jeu, Ousmane Dembélé a quitté la pelouse au bout de 25 minutes de temps de jeu. Selon L’Equipe, la blessure du numéro 10 du PSG concernait un mollet et non pas une rechute après qu’il s’est plaint d’une gêne à l’ischio-jambier droit contre Nice samedi dernier. Une fois sortie, preuve de son agacement, l’ancien Rennais a filé tout droit aux vestiaires. A-t-il compensé ses douleurs à la cuisse en se blessant finalement au mollet ?, se demande le quotidien sportif. L’attaquant a pris part aux séances d’entraînement de dimanche et lundi et il aurait déjà ressenti une douleur dans cette zone. Les examens n’avaient pas montré de nouvelle lésion, et le Français avait donc été déclaré apte, assure L’Equipe.

Il faudra attendre que la cheville d’Hakimi dégonfle pour connaître son indisponibilité

En ce qui concerne Achraf Hakimi, très violemment taclé par Luis Diaz, il est resté de très longues minutes sur le terrain se touchant la cheville. Il a ensuite quitté le terrain en pleurs, soutenu par deux membres du staff, lui qui était incapable de poser le pied. En quittant le Parc des Princes ce mardi soir, le numéro 2 du PSG portait une botte et se déplaçait en béquilles. Il faudra attendre que la cheville dégonfle, passer des examens ce mercredi et espérer de bonnes nouvelles. Au-delà de l’enjeu de ce PSG-Bayern, c’est déjà la Coupe d’Afrique des nations, prévue dans quelques semaines au Maroc, qui hante les esprits. « Il reste moins de sept semaines avant le début de la CAN prévue le 21 décembre. Les délais sont courts mais Hakimi n’a jamais caché son rêve de disputer cette compétition à domicile avec le Maroc et tout sera mis en œuvre pour lui permettre de revenir à temps », conclut L’Equipe.