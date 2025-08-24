Maillot extérieur psg 2026
Image : Footy Headlines

Les premiers détails du maillot extérieur 2026-2027 du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 août 2025

Si le PSG vient de commencer sa saison 2025-2026, les designers travaillent déjà sur les maillots de l’exercice à venir. Des premiers détails ont été dévoilés.

Cette saison, le PSG jouera la plupart de ses matches à l’extérieur avec le maillot blanc orné de la tour Eiffel en rouge et bleu. Au moment de sa sortie lors de l’exercice 2024-2025, le club de la capitale avait expliqué que cette tunique allait être utilisée lors de deux saisons consécutives. Si celle de 2025-2026 vient tout juste de s’ouvrir, les designers planchent déjà sur les futures tuniques des champions d’Europe pour la saison prochaine. Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé des premiers détails du maillot que porteront les joueurs du PSG à l’extérieur lors de la saison 2026-2027. 

Un maillot à dominante blanche

Ce dernier devrait être principalement blanc avec des accents argentés, bien que ce détail ne soit pas encore confirmé, indique le site spécialisé. Autre détail sur ce maillot, le logo du PSG aurait un effet dégradé. En effet, il mélangerait le bleu et le rouge. Footy Headlines indique que ce logo représenterait à la fois les couleurs traditionnelles du PSG et celles du drapeau français. Comme pour son prédécesseur, ce maillot devrait être utilisé pendant deux saisons. Footy Headlines conclut en indiquant que la tunique devrait être officialisée durant l’été 2026. 

