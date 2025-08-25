Maillot 2026 2027 psg domicile
Image : Footy Headlines

Les premiers indices autour du maillot domicile du PSG 2026-2027

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 août 2025

Si le PSG vient à peine de commencer sa saison 2025-2026, il travaille sur le prochain exercice. Des premiers indices ont été dévoilés sur le maillot domicile 2026-2027.

Chaque saison, les supporters du PSG attendent la divulgation des maillots que porteront les joueurs. Si l’exercice 2025-2026 vient de commencer, les maillots pour la saison à venir sont en réflexion. Après les premiers détails sur la tunique que devront porter les Parisiens à l’extérieur pendant les deux prochaines saisons, Footy Headlines dévoile les premiers indices sur le maillot domicile des Rouge & Bleu.

Un bleu un peu plus clair que les derniers maillots

Ce dernier arborera une palette de couleurs bleu, blanc et rouge, fidèle à l’identité traditionnelle du PSG. La couleur principale est le bleu « Old Royal », une teinte légèrement plus claire que les maillots domicile récents, le blanc jouant un rôle plus important que le rouge dans les touches secondaires. Cela garantit que le maillot de football à domicile Nike PSG 2026-2027 reste fidèle à l’identité traditionnelle du PSG tout en offrant un nouvel équilibre entre les trois couleurs emblématiques du club, indique Footy Headlines. Cette tunique devrait être officialisée lors du mois de mai 2026.

