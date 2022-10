Les premiers indices du XI parisien face à la Juve

La phase de poule de la Ligue des Champions version 2022-2023 tirera son rideau cette semaine. Le PSG se déplace sur la pelouse de la Juventus à cette occasion. Et les premiers échos du XI parisien nous parviennent tout juste.

Qui prendra le lead entre le PSG et le SL Benfica ce mercredi soir au sein du groupe H ? Pour l’heure, ce sont les Parisiens qui font la course en tête, mais seulement grâce à leur différence de but. L’objectif des Rouge et Bleu sera, bien évidemment, de conserver cette première position.

Carlos Soler titulaire, Nuno Mendes de retour ?

Et pour cette partie face à la Juventus en terre hostile, Christophe Galtier devrait une nouvelle fois articuler son équipe en 4-3-3, même si un retour au 3-4-3 n’est pas tout à fait à exclure selon Le Parisien. Dans ce schéma, et en l’absence de Neymar Jr pour cause de suspension, le technicien francilien devrait faire de nouveau confiance à Carlos Soler. À contrario de son positionnement face à l’ESTAC dans le milieu à trois, l’Espagnol devrait plutôt monter d’un cran, nous indique LP. Il évoluera ainsi dans un rôle de meneur de jeu et ce, derrière le duo composé par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Toujours d’après cette même source, Nuno Mendes devrait, lui, faire son retour dans la peau d’un titulaire en lieu et place de Juan Bernat.