Les premiers indices sur la composition contre Strasbourg

Samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG retrouve les terrains avec la huitième journée de Ligue 1 contre Strasbourg. Pour cette rencontre, Luis Enrique va devoir gérer les retours de sélections pour choisir son onze.

Quinze jours après son match nul contre Nice (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Cette rencontre, placée entre la trêve internationale et les rencontres contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions et le Classico, va être un casse-tête pour Luis Enrique. Le coach espagnol va devoir gérer les retours au compte-goutte de ses internationaux et la gestion pour les matches à venir.

Randal Kolo Muani titulaire ?

Bonne nouvelle de cette trêve internationale, aucun joueur n’est revenu avec des pépins physiques. 17 joueurs ont rejoint leurs sélections nationales respectives, mais certains n’ont pas joué ou très peu joué. « Gianluigi Donnarumma et Vitinha n’ont disputé qu’une rencontre sur deux alors que Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, João Neves n’ont commencé aucune des deux sorties internationales au programme. » Le Parisien estime que ces derniers, ainsi que Marco Asensio, resté au Campus PSG lors de cette trêve, ont besoin d’être relancés. Ils devraient donc être titulaires contre les Strasbourgeois. Auteur d’un bon match contre la Belgique, Randal Kolo Muani pourrait être titulaire à la pointe de l’attaque du PSG, au côté de Désiré Doué, qui était resté à Paris pour soigner sa cheville, et Marco Asensio.