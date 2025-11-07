Psg joie
Les premiers matches de l’année 2026 du PSG en Ligue 1 programmés

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 novembre 2025

Le PSG enchaîne les matches ces dernières semaines. Après une petite trêve hivernale, il retrouvera rapidement les terrains en 2026. La Ligue 1 a dévoilé les trois premières journées de cette nouvelle année. 

Le PSG affronte Lyon dimanche soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Il y aura ensuite la trêve internationale avant une nouvelle salve de matches jusqu’à la trêve hivernale à la fin du mois de décembre. Les Parisiens retrouveront les terrains assez rapidement en 2026. La Ligue 1 a en effet dévoilé les programmations des trois premières journées de l’année 2026. Pour la 17e journée, le PSG recevra – au Parc des Princes – Le Paris FC. Ce derby parisien a été programmé le dimanche 4 janvier à 20h45. Il sera diffusé sur Ligue 1 +.

Le programme de la 17e journée de Ligue 1

  • Vendredi 2 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    • Toulouse FC – RC Lens
  • Samedi 3 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
    • AS Monaco – Olympique Lyonnais
  • Samedi 3 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
    • OGC Nice – RC Strasbourg Alsace
  • Samedi 3 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
    • LOSC Lille – Stade Rennais FC
  • Dimanche 4 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
    • Olympique de Marseille – FC Nantes
  • Dimanche 4 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
    • Stade Brestois 29 – AJ Auxerre
    • Havre AC – Angers SCO
    • FC Lorient – FC Metz
  • Dimanche 4 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    • Paris Saint-Germain – Paris FC

Lors de la 18e journée, le PSG recevra Lille pour le choc de la journée. Cette rencontre a été programmée au vendredi 16 janvier à 21 heures. Ce match, quatre jours avant son déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, sera diffusé sur beIN SPORTS 1

Programme de la 18e journée de Ligue 1

  • Vendredi 16 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
    • AS Monaco – FC Lorient
  • Vendredi 16 janvier 2026 à 21h00 sur beIN SPORTS 1
    • Paris Saint-Germain – LOSC Lille
  • Samedi 17 janvier 2026 à 17h00 sur Ligue 1+
    • RC Lens – AJ Auxerre
  • Samedi 17 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
    • Toulouse FC – OGC Nice
  • Samedi 17 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
    • Angers SCO – Olympique de Marseille
  • Dimanche 18 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
    • RC Strasbourg Alsace – FC Metz
  • Dimanche 18 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
    • FC Nantes – Paris FC
    • Stade Rennais FC – Havre AC
  • Dimanche 18 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    • Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

Une semaine après cette rencontre contre les Lillois et trois jours après son déplacement à Lisbonne, le PSG affrontera Auxerre. Une rencontre qui a été programmée en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le vendredi 23 janvier à 20 heures. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +.

Programme de la 19e journée de Ligue 1

  • Vendredi 23 janvier 2026 à 20h00 sur Ligue 1+
    • AJ Auxerre – Paris Saint-Germain
  • Samedi 24 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
    • Stade Rennais FC – FC Lorient
  • Samedi 24 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
    • Havre AC – AS Monaco
  • Samedi 24 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ 
    • Olympique de Marseille – RC Lens 
  • Dimanche 25 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
    • FC Nantes – OGC Nice
  • Dimanche 25 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
    • FC Metz – Olympique Lyonnais
    • Stade Brestois 29 – Toulouse FC
    • Paris FC – Angers SCO
  • Dimanche 25 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    • LOSC Lille – RC Strasbourg Alsace



