Les premiers matches de l’année 2026 du PSG en Ligue 1 programmés

Le PSG enchaîne les matches ces dernières semaines. Après une petite trêve hivernale, il retrouvera rapidement les terrains en 2026. La Ligue 1 a dévoilé les trois premières journées de cette nouvelle année.

Le PSG affronte Lyon dimanche soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Il y aura ensuite la trêve internationale avant une nouvelle salve de matches jusqu’à la trêve hivernale à la fin du mois de décembre. Les Parisiens retrouveront les terrains assez rapidement en 2026. La Ligue 1 a en effet dévoilé les programmations des trois premières journées de l’année 2026. Pour la 17e journée, le PSG recevra – au Parc des Princes – Le Paris FC. Ce derby parisien a été programmé le dimanche 4 janvier à 20h45. Il sera diffusé sur Ligue 1 +.

Le programme de la 17e journée de Ligue 1

Vendredi 2 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Toulouse FC – RC Lens



Samedi 3 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 AS Monaco – Olympique Lyonnais



Samedi 3 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ OGC Nice – RC Strasbourg Alsace



Samedi 3 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ LOSC Lille – Stade Rennais FC



Dimanche 4 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – FC Nantes



Dimanche 4 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – AJ Auxerre Havre AC – Angers SCO FC Lorient – FC Metz



Dimanche 4 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Paris FC



Lors de la 18e journée, le PSG recevra Lille pour le choc de la journée. Cette rencontre a été programmée au vendredi 16 janvier à 21 heures. Ce match, quatre jours avant son déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, sera diffusé sur beIN SPORTS 1.

À lire aussi : Les supporters du PSG privés de déplacement à Lyon

Programme de la 18e journée de Ligue 1

Vendredi 16 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ AS Monaco – FC Lorient



Vendredi 16 janvier 2026 à 21h00 sur beIN SPORTS 1 Paris Saint-Germain – LOSC Lille



Samedi 17 janvier 2026 à 17h00 sur Ligue 1+ RC Lens – AJ Auxerre

Samedi 17 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Toulouse FC – OGC Nice



Samedi 17 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ Angers SCO – Olympique de Marseille



Dimanche 18 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – FC Metz



Dimanche 18 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ FC Nantes – Paris FC Stade Rennais FC – Havre AC



Dimanche 18 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29



Une semaine après cette rencontre contre les Lillois et trois jours après son déplacement à Lisbonne, le PSG affrontera Auxerre. Une rencontre qui a été programmée en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le vendredi 23 janvier à 20 heures. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +.

Programme de la 19e journée de Ligue 1

Vendredi 23 janvier 2026 à 20h00 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Paris Saint-Germain



Samedi 24 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 Stade Rennais FC – FC Lorient



Samedi 24 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Havre AC – AS Monaco



Samedi 24 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – RC Lens



Dimanche 25 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ FC Nantes – OGC Nice



Dimanche 25 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ FC Metz – Olympique Lyonnais Stade Brestois 29 – Toulouse FC Paris FC – Angers SCO



Dimanche 25 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ LOSC Lille – RC Strasbourg Alsace







