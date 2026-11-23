Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à l’OGC Nice, l’attaquant du PSG, Désiré Doué, est sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

Les images laissaient craindre le pire et le PSG a confirmé la mauvaise nouvelle dimanche. Gravement touché au genou lors de la victoire face à l’OGC Nice (3-2), Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Un véritable coup dur pour l’international français, qui affichait une forme étincelante depuis quelques semaines. En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien perd un autre membre important de son secteur offensif et devra trouver des solutions.

« Je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort »

De son côté, l’attaquant de 21 ans va mener un long combat pour revenir à son meilleur niveau. Il se fera d’abord opérer fin novembre à Doha, comme le rapporte le journaliste d’Ici Paris Île-de-France, Bruno Salomon, avant d’entamer sa période de rééducation. Deux jours après sa blessure, Désiré Doué est sorti du silence sur ses réseaux sociaux en adressant un message : « C’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste. Mais je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort. Une nouvelle épreuve, une nouvelle occasion de progresser. Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l’amour que vous me portez. Je garde la foi ! » Sans surprise, ses coéquipiers lui ont adressé des messages de soutien, notamment Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le mois dernier.