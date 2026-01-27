Les premiers mots de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi pour Dro Fernandez

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Dro Fernandez au PSG est désormais officielle. Le jeune milieu de terrain a été félicité par Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a recruté son premier joueur lors de ce mercato hivernal en la personne de Dro Fernandez. Le milieu de terrain (18 ans) a signé un contrat jusqu’en juin 2030 avec les Rouge & Bleu, qui ont dépensé huit millions d’euros pour se l’offrir. Il n’a pas caché sa joie de rejoindre le PSG. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. »

« Signe ici, 50 buts, 50 passes décisives »

Sur ses réseaux sociaux, le PSG a dévoilé les coulisses de sa signature. Présent dans la salle avec lui, Luis Enrique et plusieurs membres du club de la capitale l’ont applaudi. Le coach parisien s’est ensuite levé pour le rejoindre et lui faire une petite blague : « Signe ici, 50 buts, 50 passes décisives (rire !) », avant de le tcheker. Actuellement pas présent sur Paris, Nasser Al-Khelaïfi a appelé Dro Fernandez pour le féliciter d’avoir signé au PSG. « Content de te voir. J’ai hâte de te voir demain. Je suis très content que tu nous rejoignes. Maintenant, il faut travailler, s’entraîner, se concentrer sur le football. Seulement le foot. »