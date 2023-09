Les premiers mots de Marco Verratti au Qatar

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que Marco Verratti ne soit officiellement plus un joueur du PSG. L’Italien (30 ans) a atterri au Qatar hier soir où il doit signer avec Al-Arabi.

Après 11 ans au PSG, Marco Verratti va quitter le club de la capitale dans les prochaines heures. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’international italien a dû se trouver une porte de sortie. Alors qu’il espérait rester en Europe, où certains clubs se seraient renseignés (Bayern Munich, FC Barcelone, Chelsea), l’ancien de Pescara va finalement prendre la direction du Qatar. Également pisté en Arabie saoudite, il va s’engager avec Al-Arabi. Le PSG et le club qatari ont trouvé un accord pour le transfert de Verratti depuis une dizaine de jours et attendaient que le milieu de terrain trouve lui un accord contractuel. Cela a été fait le week-end dernier.

« Je suis très content. J’ai hâte de commencer cette saison »

Comme annoncé hier, Le futur ex-numéro 6 du PSG est bien arrivée à Doha lundi soir, comme on a pu le voir sur une photo publiée par le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, sur son compte twitter. Pour rappel, il doit passer sa visite médicale ce mardi avant de parapher son contrat de nouveau joueur d’Al Arabi. Un contrat, dont la durée n’a pas fuité, mais qui devrait être de deux ou trois ans. À l’aéroport de Doha, Marco Verratti a été interrogé par Alkass TV Sports. Et le Petit Hibou s’est dit heureux de rejoindre Al-Arabi. « Je suis très content. J’ai hâte de commencer cette saison. J’espère que l’on va faire une grande saison. On va avoir beaucoup d’envie. J’ai hâte de tout découvrir, le stade, les supporters, le club, les coéquipiers, le coach. On a hâte.«