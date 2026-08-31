Les premiers pas délicats de Lucas Digne pour son retour au PSG

Cet été, Lucas Digne a fait son retour au PSG dix ans après son départ de sa première expérience parisienne. Ses premiers pas avec le PSG 2026 sont délicats.

Dans le couloir gauche de la défense du PSG, il y a un indéboulonnable, Nuno Mendes. Meilleur latéral gauche du monde, l’international portugais est l’un des piliers du onze de Luis Enrique. Si la saison dernière, c’est Lucas Hernandez qui faisait office de doublure, cet été, le PSG a recruté un véritable latéral gauche de métier pour venir doubler l’ancien du Sporting, Lucas Digne. Ce dernier, qui revient dix ans après son premier passage à Paris (2013-2016), aurait pu profiter de la suspension de trois matches de Nuno Mendes pour enchaîner les matches en ce début de saison. Mais l’international français n’a débuté aucun match depuis le carton rouge reçu par Nuno Mendes. C’est Lucas Hernandez qui a commencé contre Rennes et Warren Zaïre-Emery, loin d’être un spécialiste au poste, qui était titulaire contre Lille. Lucas Digne n’est d’ailleurs entré qu’en fin de match contre les Lillois, alors qu’il est resté sur le banc contre les Rennais.

Il a besoin de temps pour assimiler son nouvel environnement

Selon L’Equipe, en interne au PSG, le constat est sans concession mais lucide. Le joueur a besoin de temps pour assimiler un modèle de jeu complexe où les latéraux doivent notamment repiquer à l’intérieur. Mais le message dépasse la tactique. Si le latéral gauche a accepté de venir dans un rôle de doublure, Paris attend un autre état d’esprit de révolte. « Il faut qu’il se réveille, entend-on au club. Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite. On ne dit pas que c’est le cas, mais ça, on n’acceptera pas. Il doit se battre et essayer d’être meilleur que Nuno parce que Nuno ne jouera pas tous les matches. Il doit se bagarrer, ça fait aussi partie de sa phase d’adaptation. » Dans l’entourage de Digne, on décrit un joueur ultra-déterminé et parfaitement conscient du niveau d’exigence qu’impose le PSG. Le latéral gauche savait que la concurrence serait rude en revenant dans la capitale, assure le quotidien sportif. En attendant, la mise au banc à Pierre-Mauroy ressemble fort à une première sommation de Luis Enrique. « Le coach aime piquer, casser la tête. On ne veut pas laisser l’équipe s’endormir à l’ombre des succès », dit-on encore au club. Au-delà de cette phase d’apprentissage, un retard physique a également été constaté, conclut L’Equipe.











