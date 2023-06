Les promesses du PSG pour convaincre Asensio de signer

Alors que le mercato ouvre officiellement ses portes samedi, le PSG a déjà bouclé deux arrivées avec Marco Asensio et Manuel Ugarte. Pour l’Espagnol, plusieurs promesses des dirigeants l’auraient convaincu.

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG était à la recherche d’un ailier. Il a jeté son dévolu sur Marco Asensio. En fin de contrat au Real Madrid après huit ans, dont sept en tant que joueur de l’équipe première, il a décidé de ne pas prolonger et donc de partir libre. Il ne souhaitait pas continuer dans son rôle à la Maison Blanche, un super sub. Alors qu’il était dans le viseur d’Aston Villa ou bien encore de plusieurs clubs italiens, il a décidé de rejoindre le PSG. Une arrivée qui devrait être officialisée dans les prochains jours.

Luis Campos a eu un rôle important dans ce dossier

L’international espagnol a en effet passé sa visite médicale et signé son contrat en tant que joueur du PSG lundi. Il devrait s’engager quatre ans avec le Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2027. Ce mercredi après-midi, AS fait un point sur ce dossier. Outre les clubs cités plus haut, Chelsea et Liverpool étaient aussi intéressés par Marco Asensio. Mais la présence de Luis Campos au PSG a joué. Le conseiller sportif du club de la capitale, qui le voulait déjà l’été dernier, a trouvé les mots justes. Il lui aurait promis qu’il serait une pièce maîtresse au sein du projet du PSG. Le fait de disputer la Ligue des Champions chaque saison et d’étoffer son palmarès sont les deux autres points qui ont convaincu Asensio de dire oui à Paris, conclut AS.

A voir aussi : Marco Asensio fait ses adieux au Real Madrid