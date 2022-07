Les propos de Christophe Galtier après Gamba Osaka / PSG

Pour ce troisième et dernier match de ce Japan Tour 2022, le PSG s’est imposé au Panasonic Stadium face au Gamba Osaka sur le score fleuve de 2-6. Si les hommes de Christophe Galtier ont fait preuve de réalisme en inscrivant 6 buts, malgré quelques occasions franches manquées, 2 buts ont tout de même été encaissés, suffisants pour être pointés du doigt par le technicien français : « Je suis satisfait de la première période, la deuxième il y avait de la fatigue. Nous avons concédé deux buts, ce sont deux buts de trop. Même si nous avons un écart conséquent de buts, je voudrais qu’on soit difficile à battre. C’est un axe de travail conséquent« , a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Si le premier but inscrit par le Gamba Osaka était évitable, le deuxième est le résultat d’une offensive plutôt bien construite par les Japonais, mais Christophe Galtier a lui plutôt vu le mauvais positionnement de sa défense sur celui-ci : « Agacé, ce n’est pas le terme. Sur le deuxième but, il faut que l’on soit plus structuré et pas désordonné. On n’était pas dans le bon timing, on n’arrivait pas à se replacer. J’insiste que c’est un axe de travail important, il faut montrer un visage plus dur pour les futurs matchs« .

Une bonne préparation dans l’ensemble

La fin de ce Japan Tour 2022 est arrivée. Après trois matchs de préparation et trois victoires au pays du Soleil-Levant, la délégation du PSG devrait, dans les prochaines heures, regagner la capitale afin d’entamer la préparation pour le Trophée des Champions, qui se jouera le 31 juillet prochain à Tel-Aviv face au FC Nantes. Cette tournée estivale a tout de même été une bonne chose selon Christophe Galtier : « Même si la préparation a été courte, même s’il y a eu des déplacement assez long, l’avantage de jouer ici dans des stades peins et des adversaires prêts physiquement, ça nous a obligé à élever notre niveau de jeu« , a-t-il confié, avant d’embrayer sur la semaine à venir : « Il nous reste encore une semaine avant le Trophée des champions, nous allons encore travailler avec du rythme et de l’intensité, faire en sorte de corriger ce qui ne va pas. Même si on ne veut pas trop concéder d’occasions et encaisser des buts, l’ADN de mes joueurs est de jouer, de prendre des risques et d’attaquer le plus possible. On ne va pas changer ça« .

Le coach français a également été interrogé sur le niveau des équipes japonaises, une interrogation à laquelle il a répondu : « Je n’ai eu aucune surprise sur la qualité de adversaires que nous avons rencontré. À l’image que ce que nous voyons depuis l’Europe et la sélection japonaise, ce sont des équipes très structurées et difficile à jouer, avec de la qualité de recherche de vitesse et de percussion. Il y a des joueurs très bons techniquement. A travers les trois confrontations, j’ai vu de la variété. Je ne suis pas surpris du niveau du championnat japonais. L’équipe nationale est toujours agréable à voir jouer« .

Christophe Galtier sur la suite du mercato parisien

Avec les arrivées d’Hugo Ekitike et Vitinha, d’autres éléments sont attendus sur la capitale afin de renforcer le groupe de Christophe Galtier. Si l’arrivée de Nordi Mukiele au PSG est imminente selon les derniers échos, l’homme de banc Rouge & Bleu a été interrogé sur la suite du mercato parisien à l’issue de la victoire face au Gamba Osaka : « Je vous lis, je vous écoute. Le club travaille pour améliorer et rendre plus fort cet effectif. On va prendre l’avion, on va faire un long trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrit on aura peut-être un ou deux, voire trois joueurs de plus, quatre, cinq (sourire). On verra ce qui va se dérouler cette semaine« .

Des propos relayés par nos confrères d’RMC Sport.