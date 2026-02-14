Les propos d’Ousmane Dembélé ont créé des remous au PSG

Après la défaite du PSG contre Rennes hier soir, Ousmane Dembélé a eu des mots forts reprochant certains comportements individualistes. De son côté, Luis Enrique a tenté de calmer les choses.

Le PSG a vécu deux émotions totalement contradictoires en une semaine. Après l’euphorie et sa claque infligée à Marseille devant son public lors du dernier Classico avec le retour d’un jeu collectif alléchant (5-0), il s’est incliné hier soir contre Rennes (3-1) avec un Ousmane Dembélé qui pointe du doigt certains comportements individualistes contre les Rennais. L’attaquant n’a évidemment pas dit qui il visait ni si le reproche était collectif ou davantage ciblé. Il n’est, en tout cas, pas anodin qu’un des leaders de l’équipe s’exprime de la sorte. Si l’idée générale était de tirer la sonnette d’alarme au cœur d’une saison où le PSG a déjà abandonné la Coupe de France, avec la menace de Lens de plus en plus pressante en Championnat, la méthode employée a pour le moins été maladroite. C’est ainsi que l’on peut interpréter la réponse apportée aux propos de son attaquant par Luis Enrique. Le tout en espagnol – « Il n’y a pas de traduction, quelle malchance », avance L’Equipe.

Luis Enrique n’est pas parvenu à lever toute ambiguïté

Comme si le coach du PSG voulait s’assurer que ses propos ne soient pas mal interprétés. Il n’est pas parvenu à lever toute ambiguïté, estime le quotidien sportif. Au sein du club parisien, on assure qu’il n’y avait aucune volonté de sa part de recadrer son joueur mais plutôt de minimiser les possibles conséquences de ses déclarations. Et d’éviter une éventuelle chasse aux sorcières ?, se demande L’Equipe. « Il est impossible de ne pas se demander à qui Dembélé pensait lorsqu’il a affirmé que le revers du PSG à Rennes était la conséquence d’un possible excès d’individualisme. À Désiré Doué ? L’ancien Rennais avait été recadré par le Ballon d’Or à quelques reprises face à l’OM le week-end dernier. Khvicha Kvaratskhelia ? Le Géorgien n’a pas été beaucoup plus à son avantage face aux Rennais. Un autre ? Un peu tout le monde à la fois ? »