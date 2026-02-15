Les propos forts d’Ousmane Dembélé, une affaire close au PSG

À l’issue de la défaite du PSG contre Rennes vendredi soir, Ousmane Dembélé a eu des propos forts, pointant l’individualisme de certains joueurs. Après discussions, ce dossier est clos.

Si le PSG a été battu par Rennes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 (3-1), ce n’est pas ce revers qui fait le plus parler. Ce sont les propos d’Ousmane Dembélé à l’issue de la rencontre, durant lesquels il a pointé du doigt l’individualisme de certains joueurs. « L’explication de texte avec le principal concerné et le reste du vestiaire a, elle, eu lieu ce samedi matin à Poissy lors du traditionnel débriefing d’après-match. Avec un message clair : préserver l’unité et protéger le groupe, encore plus après une défaite. Le linge sale se lave en famille, paraît-il. Pour le PSG, il s’agit d’un dossier clos. Dans un club où la passe décisive vaut autant qu’un but en termes de primes, l’idée selon laquelle un excès d’individualisme aurait favorisé la défaite au Roazhon Park n’a pas été très bien comprise : il n’y a pas eu d’action où la solution collective aurait pu être privilégiée », indique L’Equipe.

Dembélé a expliqué en privé ne pas avoir ciblé un joueur en particulier

Alerté dès vendredi soir par l’ampleur prise par son intervention, le numéro 10 du PSG aurait expliqué en privé ne pas avoir ciblé un joueur en particulier. Si les regards se sont tournés à l’extérieur vers Doué, Dembélé ne serait pas passé par voie de presse pour faire passer un message à un joueur dont il est très proche et avec lequel il partage les mêmes représentants. Au-delà de la défaite concédée face à son club formateur, ce serait le manque de lucidité dans la finition et un déficit observé dans les replis défensifs qui auraient notamment généré chez lui beaucoup de frustration, assure L’Equipe. « A priori, le vestiaire parisien ne devrait pas lui en tenir rigueur. Et Luis Enrique ? La saison passée, l’entraîneur avait puni Dembélé à la suite d’un échange musclé pour le voyage à Arsenal. » Au PSG, on assure que les deux situations n’ont rien de comparable. Cela ne garantit pas sa présence au coup d’envoi : Dembélé serait sorti face à Rennes avec une petite gêne. Pour tourner la page, la meilleure des réponses est attendue au stade Louis-II, conclut L’Equipe.