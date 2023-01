Les quatre joueurs du PSG nommés pour le titre FIFA The Best

Si le football est un sport collectif, les récompenses individuelles préservent une place prépondérante dans le milieu. En ce sens, la prochaine échéance est la cérémonie FIFA The Best Football Awards 2022. Cette dernière se tiendra le 27 février 2023.

Le trophée The Best est une initiative prise par la FIFA, permettant à la fédération internationale de remettre des récompenses individuelles à ceux qui sont l’essence de son existence. L’édition 2022 aura lieu le 27 février prochain et les votes débutent ce jeudi 12 janvier, jour de l’annonce des nommés. Parmi ces derniers, dans la catégories de meilleurs joueurs de l’année, quatre joueurs du PSG voient leur nom y figurer. En effet, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Neymar et Leo Messi postulent afin de succéder à Robert Lewandowski, lauréat 2021. Pour sa 7e édition, le trophée FIFA The Best récompensera le meilleur joueur de la planète du mois d’août 2021 au 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. La cérémonie a vu briller en 6 éditions Cristiano Ronaldo à deux reprises, Luka Modric, Lionel Messi, et Robert Lewandowski à deux reprises. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain pourrait ainsi devenir le premier français à remporter le titre, tandis que La Pulga espère le remporter pour la deuxième fois de sa carrière.

Les nommés pour le titre de meilleur joueur :

Julián Álvarez (Man City ; Argentine) – Jude Bellingham (Dortmund ; Angleterre) – Karim Benzema (Real Madrid ; France) – Kevin de Bruyne (Man City ; Belgique) – Erling Haaland (Man City ; Norvège) – Achraf Hakimi (PSG ; Maroc) – Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone ; Pologne) – Sadio Mane (Liverpool/Bayern Munich ; Sénégal) – Kylian Mbappé (PSG ; France) – Lionel Messi (PSG ; Argentine) – Luka Modrić (Real Madrid ; Croatie) – Neymar (PSG ; Brésil) – Mohamed Salah (Liverpool ; Egypte) – Vinicius Junior (Real Madrid ; Brésil).

🚨 | 4 joueurs du PSG sont nommés au trophée FIFA The Best 🌟:



🇦🇷 Messi

🇧🇷 Neymar

🇫🇷 Mbappé

🇲🇦 Hakimi pic.twitter.com/4ErUV10dFP — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 12, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Par ailleurs, Kylian Mbappé est également en course pour le prix Puskas, plus beau but de l’année, grâce à sa deuxième réalisation en finale de Coupe du Monde 2022 face à l’Argentine. Découvrez en détails les nommés dans les différentes catégories sur le site officiel de la FIFA (ici).