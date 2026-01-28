Les raisons de la baisse de forme de Khvicha Kvaratskhelia

Maillon essentiel de l’année 2025 historique du PSG, Khvicha Kvaratskhelia est un peu plus dans le dur depuis quelques semaines. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse de forme.

Arrivé l’hiver dernier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement intégré au collectif parisien et a été l’un des artisans du succès du club de la capitale en Ligue des champions, lui qui a brillé lors des matches qui comptent. Si, lors de cet exercice 2025-2026, l’international géorgien reste un incontournable du onze de départ de Luis Enrique, il ressent une certaine fatigue ces dernières semaines, qui l’incite peut-être à privilégier les grands matches, estime L’Equipe. Contrairement à ses coéquipiers, « Kvara » a été épargné par les blessures et commence même à ressentir l’enchaînement des matches, indique le quotidien sportif.

Kvaratskhelia est un homme des grands matches

Depuis ses débuts en Ligue des champions avec le PSG, Kvaratskhelia a inscrit 6 buts, total le plus élevé à égalité avec Vitinha et Désiré Doué depuis février dernier, alors que seul Ousmane Dembélé (5 réalisations, 6 passes décisives) est impliqué dans plus de buts que le Géorgien (10) dans la compétition pour le PSG sur la même période. Il est celui qui tente le plus sa chance face au but (146 tirs, à égalité avec Dembélé), mais il n’est pas celui qui presse le plus derrière, analyse L’Equipe. « Si ses gestes et ses retours défensifs ont fait le tour des réseaux sociaux, l’ailier n’est que sixième dans ce domaine parmi les joueurs offensifs à Paris, avec une moyenne de 50 pressings par match – nombre déjà très élevé à l’échelle européenne -, en ne prenant en compte que la Ligue des champions, la Ligue 1 et la Coupe du monde des clubs. » Ces chiffres peuvent s’expliquer par une implication variable selon l’affiche. Kvaratskhelia est un homme des grands matches. Il a inscrit autant de buts (3) cette saison en Ligue 1 qu’en Ligue des champions, en ayant disputé six rencontres en Europe contre 16 en Championnat. La marge de progression reste donc élevée pour un joueur désormais mieux implanté dans sa vie parisienne, conclut L’Equipe.











