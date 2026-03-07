Les raisons de la baisse de forme du PSG

Dépassé lors de la défaite face à l’AS Monaco (1-3) ce vendredi au Parc des Princes, le PSG inquiète avant sa double confrontation face à Chelsea en Ligue des champions.

Le PSG n’a pas préparé de la meilleure des manières son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, mercredi prochain. En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est incliné à domicile face à l’AS Monaco (1-3). Une défaite logique tant les Parisiens ont affiché leurs lacunes perçues lors des dernières semaines.

Une défense fébrile, un milieu dépassé

Le PSG a encore fait preuve d’une grande porosité en défense. À l’exception des matchs face au FC Metz (3-0) et Le Havre (1-0), l’équipe de Luis Enrique a encaissé 10 buts lors de ses trois matchs face à l’AS Monaco (3-2, 2-2, 1-3) et sa défaite contre le Stade Rennais (3-1). Mais résumer les difficultés parisiennes à ce déficit défensif serait trop réducteur. « Il faut poser un constat clair. Aujourd’hui, cette équipe n’a pas les ressources athlétiques nécessaires pour répondre au défi de l’intensité. Le milieu a été dévoré dans des proportions considérables mais les états de forme individuels de certains défenseurs interrogent vraiment », rapporte L’Equipe. En grande souffrance lors des barrages de C1, Marquinhos est préservé mais ce n’est pas sûr que le capitaine parisien puisse apporter une réelle plus-value face à Chelsea mercredi prochain. Son compère en défense, Willian Pacho, traverse son premier trou d’air depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu. « Il est surexposé et souffre régulièrement dans ce qui fait sa force : le duel (comme sur le deuxième but…). La manière, une nouvelle fois, dont Folarin Balogun l’a fait souffrir interroge. Et mercredi, la menace s’appellera Joao Pedro… Est-ce un problème physique ? Peut-être. »

Si le PSG a séduit en 2025, c’était en grande partie grâce à une maîtrise technique et un milieu de terrain dominant. Mais avec les blessures de Fabian Ruiz et João Neves, la formation parisienne a toute les peines du monde à afficher un niveau satisfaisant dans l’entrejeu. « L’an dernier, sur certains rendez-vous de Ligue des champions, le PSG a pu souffrir mais a tenu sur sa maîtrise. Vendredi, l’entrejeu a été noyé. » Dro Fernandez n’a pas les aptitudes physiques pour répondre à l’intensité adverse et Warren Zaïre-Emery est usé physiquement après avoir disputé près de 3 330 minutes cette saison. De son côté, Vitinha n’a plus les ressources pour occuper tout le terrain. « Le contre-pressing éreintant des milieux vu l’an dernier n’était plus qu’un souvenir. Le PSG peut-il trouver des solutions dans ce secteur ? Le retour de Joao Neves est très attendu. Celui de Fabian Ruiz sera plus tardif. Et après ? Paris n’a pas de solutions immédiates (…) Début mars, Paris en est donc encore à chercher la meilleure formule au milieu… », conclut le quotidien sportif.