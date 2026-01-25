Les raisons de la mauvaise passe de Senny Mayulu

Avec les nombreuses absences au milieu, Senny Mayulu enchaîne les matches. Mais le titi du PSG est en difficulté sur le terrain. Pour quelles raisons ?

Lancé chez les professionnels par Luis Enrique le 7 janvier 2024, Senny Mayulu a ensuite peu à peu gagné du temps de jeu avec l’équipe première. Le titi du PSG s’est vraiment révélé lors de l’exercice 2024-2025, lui qui a rendu la confiance de Luis Enrique en performant sur le terrain lorsque le coach des Rouge & Bleu faisait appel à lui. Il a réussi à se faire une place importante dans la rotation du PSG et a même inscrit un but lors du festival du PSG en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Lors de cette saison 2025-2026, Senny Mayulu a beaucoup joué 25 matches toutes compétitions confondues (20 titularisations, 1568 minutes de temps de jeu, trois buts, trois passes décisives). Mais on le sent dans le dur ces dernières semaines.

Il a déjà joué à cinq postes cette saison

L’Equipe explique que le numéro 24 du PSG ne parvient plus à reproduire ce qui en fait un joueur très peu commun : cette première touche de balle soyeuse, ses choix souvent justes, cette efficacité dans le dernier geste. « La méthodologie de Luis Enrique en la matière est désormais connue. L’Espagnol, a fortiori avec des jeunes profils, use de toute leur polyvalence. Une manière de les développer mais aussi de les tester dans des contextes parfois peu favorables. Avec Mayulu, cette logique est poussée au maximum », avance le quotidien sportif. Compte tenu des absences au milieu et devant sur la phase aller, il a souvent servi de variable d’ajustement dans les onze de Luis Enrique. Rien que sur les derniers mois, le natif du Blanc-Mesnil a été utilisé à au moins cinq postes : numéro 9, relayeur gauche, relayeur droit, ailier gauche, latéral droit. C’est peut-être dans cette position axiale pourtant peu naturelle qu’il a livré ses meilleures sorties, souligne L’Equipe. Dans le rôle de relayeur, il n’arrive pas toujours à interpréter les déplacements de ses partenaires et affiche un déchet technique très inhabituel. Sur ses qualités, c’est pourtant à ce poste que son avenir à haut niveau s’écrit sans doute, assure le quotidien sportif.

Arrivé au PSG en 2020, Mayulu a toujours été perçu en interne comme un jeune avec une mentalité tournée vers la progression et le haut niveau. Ses premiers pas réussis en équipe première début 2024 n’ont donc étonné personne, avance L’Equipe. « En privé, le milieu pose le même regard critique sur cette période. Et s’emploie, sans qu’un déficit athlétique ne soit identifié, à inverser la dynamique. Au Campus ou chez lui. » Le duo Luis Enrique-Luis Campos a lui aussi établi le constat d’une période plus compliquée. L’Espagnol sait que les cycles de progression des jeunes ne sont pas linéaires. Et c’est aussi pour cela qu’il continue à l’aligner d’entrée en dépit de prestations parfois ratées. Le contexte de prolongation (contrat jusqu’en 2027) peut-il expliquer, au moins en partie, cette période ? Les deux parties ne sont pas, en l’état, proches d’un accord. Forcément, cela peut impacter, même inconsciemment, conclut L’Equipe.































