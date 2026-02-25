Les raisons de la méforme de Vitinha avec le PSG

Homme de base du PSG de Luis Enrique, Vitinha est un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Il y a plusieurs explications à cette méforme du Portugais.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha a pris une autre dimension. L’international portugais est devenu le meilleur milieu de terrain du monde, lui qui a terminé à la troisième place du dernier Ballon d’Or. Métronome du jeu des Rouge & Bleu, l’ancien du FC Porto a enchaîné les matches lors de cette saison 2025-2026 après avoir déjà beaucoup joué lors de l’exercice 2024-2025. Depuis quelques matches, Vitinha est un peu moins bon sur le terrain. Une baisse de régime actée en interne, assure L’Equipe. Inquiétant ? Non, pas encore. Mais le rebond va devoir, sans doute, attendre, avance le quotidien sportif.

L’enchaînement des matches n’aide pas

Il faut poser un constat clair sur l’état de forme du numéro 17 du PSG. Le Portugais n’est pas devenu en quelques semaines un milieu quelconque. Ce qui saute aux yeux, c’est sa difficulté récente à organiser le jeu parisien. Sur la phase aller, comme il avait pu le faire au printemps dernier, l’ex-joueur du FC Porto, porté par son volume de courses exceptionnel, apparaissait comme le « maestro » du jeu parisien. Avec cette capacité à résister au pressing adverse (très peu de pertes de balle) et à initier – souvent en portant le ballon – la première relance de son équipe », analyse L’Equipe. « Dans cet exercice, on a perçu un net essoufflement. Avec des orientations – jeu mi long – moins justes, des difficultés à sortir de la pression et des choix de jeu parfois inopportuns, qui ont pu irriter ponctuellement certains de ses coéquipiers. Cela se traduit également, plus proche du but, par des frappes moins précises. » Au PSG, la baisse de régime du Portugais a également été actée depuis quelques semaines. Avec une cause identifiée : l’enchaînement des matches et les énormes efforts consentis par Vitinha pour n’en manquer aucun. Il n’est pas dans le caractère de Vitinha de vouloir s’asseoir sur le banc. En l’alignant systématiquement, le staff avait mesuré le risque d’un possible essoufflement. À force de tout jouer (2 876 minutes) le temps de récupération du milieu de terrain est devenu insuffisant pour qu’il ait son rayonnement habituel, avance le quotidien sportif. Doit-on s’attendre à un rebond rapide de Vitinha ? Alors que les matches brûlants arrivent, tout l’enjeu pour le PSG est là. En interne, on est conscients de l’influence potentielle de l’état de forme de la sentinelle sur la saison parisienne. Et à Paris, datas à l’appui, on n’a pas la certitude qu’il redeviendra immédiatement le Vitinha de la première partie de saison. Au club, on table sur un retour en forme progressif. Avec cette observation : les saisons parisiennes du Lusitanien se découperaient en trois périodes depuis son arrivée, deux très bonnes et une moins bonne. Le meilleur est espéré pour mars-avril, conclut L’Equipe.