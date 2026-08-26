Les raisons de la mise au repos d’Ousmane Dembélé par le PSG

Hier soir, le PSG a annoncé qu’Ousmane Dembélé allait bénéficier d’une période de repos et qu’il retrouvait le Campus de Poissy lundi prochain. La raison de ce repos a été dévoilé.

Demi-finaliste de la Coupe du monde avec la France, Ousmane Dembélé n’a repris l’entraînement que deux jours avant la Supercoupe d’Europe remportée par le PSG contre Aston Villa (2-1). Lors de cette rencontre, le numéro 10 parisien avait joué une mi-temps. Il était ensuite entré en jeu lors du Trophée des champions contre Lens (1-0) avant d’être titulaire et de sortir à la mi-temps contre Rennes dimanche (2-2). Hier soir, le PSG a indiqué que le Ballon d’Or, en accord avec l’entraîneur et la direction sportive, bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il manquera le match contre Lille vendredi soir (20h45, Ligue 1 +) et retrouvera le chemin du Campus de Poissy lundi.

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D’autres joueurs pourront en bénéficier durant la saison

Selon les informations de Djamel, Luis Enrique trouvait Ousmane Dembélé un peu court physiquement. Le twittos spécialiste du PSG explique que l’attaquant a fait savoir à son coach qu’il avait écourté ses vacances afin de se préparer spécifiquement pour la Supercoupe, déçu de n’avoir disputé qu’une mi-temps. Ne le sachant pas et conscient du rythme effréné des derniers mois, Luis Enrique lui a simplement proposé de prendre quelques jours pour souffler et revenir à 100%. Luis Enrique se réserve d’ailleurs le droit de répéter la démarche avec d’autres joueurs au cours de la saison si nécessaire, avance Djamel. Ce dernier conclut en expliquant qu’il n’y a aucun problème ni aucune tension : la décision a été prise en toute intelligence et d’un commun accord.