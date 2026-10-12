Les raisons de la non-venue de Rayan Cherki au PSG en 2024

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Manchester City. Un match que devrait jouer Rayan Cherki. Mais l’international français aurait pu être dans le camp du PSG pour ce choc.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions mercredi soir avec le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Lors de ce choc, Rayan Cherki pourrait être titulaire du côté des Skyblues. Mais l’international français aurait pu jouer cette rencontre dans le camp du PSG. En effet, avant de signer à Manchester City durant l’été 2025, il était proche de rejoindre les Rouge & Bleu durant l’été 2024. Ce lundi soir, L’Equipe revient sur la volte-face de Rayan Cherki, qui s’était mis d’accord avec les doubles champions d’Europe, avant de finalement décliner une arrivée à Paris.

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Le PSG n’a toujours pas digéré cette volte-face

Le quotidien sportif indique que lors de l’été 2024, l’Olympique Lyonnais souhaite vendre Rayan Cherki, à qui il reste un an de contrat et qui n’a pas encore prolongé avec son club formateur. Déjà actif sur le dossier depuis plusieurs mois, le PSG décide alors d’accélérer dès l’ouverture du marché des transferts afin de faire venir le Français le plus rapidement possible, avance le quotidien sportif. Un accord est très vite trouvé entre John Textor et Nasser al-Khelaïfi. Rayan Cherki s’entretient avec Luis Enrique. L’Espagnol lui présente son projet de jeu et lui explique son idée de le rendre encore plus polyvalent en l’utilisant en position de faux numéro 9. Tout se passe parfaitement bien : Rayan Cherki valide un départ à Paris et un accord contractuel avec le joueur et son entourage est également trouvé très rapidement. Excité à l’idée de rejoindre le PSG, Cherki envoie même un long message vocal à Nasser al-Khelaïfi, le remerciant de lui offrir une telle opportunité et d’avoir été aussi compréhensif dans les négociations, indique L’Equipe. Sauf qu’entre cet échange, la préparation des documents nécessaires à son transfert et la planification d’une visite médicale et d’une signature, un moment de flottement s’installe, comme le raconte un acteur des négociations : « Tout était prêt, sauf que le Borussia Dortmund est arrivé à ce moment-là en se mettant au milieu et en proposant du temps de jeu, ce que Paris ne garantit jamais. Rayan et son entourage ont réfléchi et ont temporisé quelques jours en attendant de voir si Dortmund allait concrétiser son discours. » Les Allemands n’iront jamais plus loin lors de ce mercato estival et Paris finira par perdre patience, jusqu’à s’énerver très durement auprès du joueur et de ses proches.