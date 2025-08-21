Les raisons de la volte-face dans le dossier Renato Sanches

Alors que Renato Sanches était annoncé proche de rejoindre le Panathinaikos, il devrait finalement être prêté à Trabzonspor. La présence de son agent au sein du club turc aurait fait pencher la balance.

Renato Sanches, encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, fait partie des indésirables au sein du club de la capitale. L’international portugais est invité à se trouver un club avant la fin du mercato. Prêté l’été dernier dans son club formateur, le Benfica, le milieu de terrain n’avait pas convaincu le club lisboète de le conserver définitivement. Si son dossier semblait calme ces dernières semaines, il pourrait avoir trouvé chaussure à son pied. En effet, Renato Sanches devrait prendre la direction de la Turquie et de Trabzonspor.

Le Panathinaikos freiné par ses antécédents de blessures

S’il était annoncé très proche de rejoindre le Panathinaikos, club entraîné par son ancien coach à Benfica, Rui Vitoria, il devrait bien finalement prendre le chemin de Trabzonspor. Selon les informations d’A Bola, le club turc a tout mis en œuvre pour conclure l’affaire et a pris la tête de la course alors que l’équipe grecque aurait un peu ralenti dans ce dossier en raison des antécédents de blessures du joueur du PSG. Le quotidien sportif portugais indique également que la présence de Jorge Mendes, l’agent de Renato Sanches, au sein de Trabzonspor aurait été cruciale pour accélérer le processus. Le club turc devrait payer 40 % du salaire, soit environ 2,5 millions d’euros, et aura également une option d’achat sans obligation de 9 millions d’euros, conclut A Bola.