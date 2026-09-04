Les raisons de l’absence de Lucas Digne du groupe pour PSG / Monaco

Ce soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Un match que ne jouera pas Lucas Digne. Une absence qui n’est pas due à une blessure.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée. Ce matin, quelques heures avant le choc contre les Monégasques, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Dans ce dernier, on a pu remarquer les retours de João Neves et Ousmane Dembélé mais également l’absence de Lucas Digne. Présent à l’entraînement hier, l’international français est donc absent pour ce premier match de la saison au Parc des Princes.

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Un choix de Luis Enrique

Recruté pour être la doublure de Nuno Mendes, l’ancien Lillois n’a pas profité de la suspension de trois matches du numéro 25 parisien après son carton rouge reçu lors du Trophée des champions contre Lens pour enchaîner les matches. En effet, il était resté sur le banc contre Rennes, Luis Enrique préférant titulariser Lucas Hernandez dans le couloir gauche. Contre Lille, c’est Warren Zaïre-Emery qui avait été aligné dans le couloir gauche alors qu’il avait très peu joué à ce poste. Lucas Digne était tout de même entré en fin de match contre les Lillois. Ce soir, il ne figure même pas dans le groupe. Comme annoncé un peu plus tôt ce vendredi par Djamel, ce n’est pas une blessure qui explique cette absence. Le Parisien confirme que c’est un choix de Luis Enrique. En début de saison, le coach du PSG avait indiqué qu’avec un effectif un peu plus fourni, des joueurs seraient écartés du groupe chaque semaine, comme cela avait été le cas de Senny Mayulu à Rennes, rappelle le quotidien francilien. « Les séances de la semaine ont sans doute conforté le technicien dans l’idée que certains joueurs sont – à l’heure actuelle – davantage prêts à donner le maximum. » Son absence contre Monaco interpelle. Elle constitue un nouveau rappel de la philosophie de Luis Enrique : au PSG, personne n’est intouchable, conclut Le Parisien. L’Equipe confirme également que c’est un choix du coach du PSG.

🔴🔵 L’absence de Lucas Digne pour la rencontre de ce soir est un choix du coach https://t.co/XQEDnkABCR — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) September 4, 2026





