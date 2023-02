Les raisons de l’échec des deux derniers mercatos du PSG

Il était arrivé comme le sauveur du navire parisien l’été dernier. Luis Campos a depuis déçu bon nombre de parisiens à cause de deux mercatos où il a échoué. RMC Sport explique que le conseiller football du club a eu des difficultés dans les recrutements à cause des contraintes liées au fair-play financier.

Kane, Lewandowski et Rashford ciblés

Il l’avait avoué en septembre dernier. Le mercato du PSG lors de l’été 2022 n’a pas été bon. Renato Sanches, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Carlos Soler et Nordi Mukiele sont arrivés. Mais le board parisien voulait un numéro 9 de grande classe. Harry Kane, Robert Lewandowski et Marcus Rashford étaient dans le viseur du PSG, selon RMC Sport. Aucun de ces joueurs n’a rejoint le club de la capitale finalement. Et l’échec du recrutement de Milan Skriniar a aussi été mal vécu. C’est une « pièce manquante au puzzle », regrette Luis Campos.

Le FPF, l’élément perturbateur

« Le PSG a l’obligation de veiller au fair-play financier, qui est complexe. On a pris des mesures complexes », a expliqué le Portugais en septembre dernier. Il a du composé avec ce facteur l’été dernier tout comme cet hiver indique RMC Sport. Le mois dernier qui s’est écoulé devait permettre au PSG de se renforcer dans certains secteurs. Au final, 0 recrue et des échecs concernant le dossier Ziyech et Cherki. Pour le second, son recrutement était essentiel pour combler le départ subi de Sarabia. Mais l’offre (10 millions d’euros) que le PSG voulait proposer était bien mince pour l’OL qui estimait que son joueur vaut bien plus.

Les départs de Sarabia et de Navas n’ont pas permis au club d’engendrer la somme suffisante pour investir sur des joueurs présents sur le marché. Les blessures et la non-satisfaction des recrues estivales ont eu raison du PSG qui se retrouve avec un effectif bien mince pour aborder les prochaines échéances.