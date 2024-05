Les raisons des absences de Mbappé, Vitinha et Dembélé

C’était la surprise du groupe concocté par Luis Enrique pour le dernier match de la saison en Ligue 1 du PSG, l’absence de Kylian Mbappé. L’attaquant est laissé au repos.

Ce dimanche soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace à Metz pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de se passer de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Fabian Ruiz, Vitinha, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Pour ce dernier, le choix surprend. En effet, le numéro 7 du PSG, qui a annoncé son départ à l’issue de son contrat, aurait pu jouer son dernier match de Ligue 1 ce soir sur la pelouse de Saint-Symphorien.

A voir aussi : Luis Enrique : « On a été à la hauteur cette saison mais il y a encore une grosse marge d’amélioration »

Les cinq cadres sont laissés au repos

Victime d’une gêne aux ischio-jambiers et forfait pour le match contre Nice mercredi, l’international français aura donc joué son dernier match de Ligue 1 sous le maillot du PSG contre Toulouse la semaine dernière. Si la raison de son absence n’a pas été justifiée, Le Parisien et Canal Plus apportent plus de précision sur ce sujet. Selon les informations des deux médias, les joueurs cadres absents ce soir sont laissés au repos. Le coach du PSG leur a accordé trois jours de repos. Ils reprendront le chemin de l’entraînement mardi après-midi, avance Canal Plus. Le Parisien explique aussi que l’absence de ces cinq joueurs s’inscrit simplement dans le cadre d’une large rotation d’effectif, une méthode habituelle de Luis Enrique. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont profité de leur repos pour se rendre à Cannes.