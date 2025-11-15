Les raisons du choix d’Ibrahim Mbaye de représenter le Sénégal

Ibrahim Mbaye a fait le choix de représenter le Sénégal. S’il a joué avec les équipes de France de jeunes, le titi du PSG n’a pas hésité au moment de choisir les Lions de la Teranga.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Ibrahim Mbaye a réussi à se faire une place dans la rotation du club de la capitale (26 matches toutes compétitions confondues depuis ses débuts en 2024). L’attaquant (17 ans) est l’un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Sélectionné avec les équipes de France jeunes, le titi parisien a décidé de représenter le Sénégal pour son futur international. Ibrahim Mbaye a été sélectionné par les Lions de la Teranga pour ce rassemblement de novembre et pourrait faire ses débuts ce samedi après-midi (17 heures) lors du match amical contre le Brésil.

Un choix bien réfléchi

Depuis son arrivée avec l’équipe nationale, il traîne un sourire communicatif qui trahit un bonheur fou d’être là, au milieu de ses nouveaux partenaires, avance Le Parisien. Le quotidien francilien explique que c’est bien le numéro 49 du PSG qui a pris la décision de donner sa préférence au Sénégal, quitte à ne pas suivre les recommandations de certains de ses proches qui lui conseillaient plutôt de prendre son temps. Il s’est laissé convaincre par le pays d’origine de son papa, Abdoulaye. « Un cadeau pour lui aussi », indique un proche au Parisien. L’attaquant a estimé qu’il était prêt pour intégrer les « grands », comme au PSG, ce que la Fédération française (FFF) ne pouvait lui garantir. Le fait de pouvoir jouer aux côtés de joueurs expérimentés comme Sadio Mané, Idrissa Gueye ou Kalidou Koulibaly a aussi pesé dans sa décision, avance le quotidien francilien. « Cela faisait plusieurs mois que le Sénégal le draguait en espérant sa venue. Les derniers échanges ont fini par le convaincre, lui donnant l’opportunité de venir durant cette fenêtre de novembre où le fait de disputer un match amical ne l’empêchera théoriquement pas de revenir sur son choix. Un revirement de situation semble toutefois peu probable. » Ibrahim Mbaye aurait bien réfléchi et souhaiterait s’inscrire dans la durée avec le Sénégal. Il postule désormais à une place dans le groupe des « Lions » pour la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre-18 janvier), voire, à un horizon plus lointain, participer à la Coupe du monde qui se disputera aux États-Unis l’été prochain. Mais le sélectionneur ne lui a fait aucune promesse. Le Sénégal étant l’une des meilleures sélections africaines, la concurrence est rude, conclut Le Parisien.