Les raisons du choix du Koweït pour le Trophée des champions

Le 7 janvier prochain, le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. Une rencontre qui se jouera au Koweït. Les raisons de ce choix surprenant ont été expliquées.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le PSG affrontera son dauphin, Marseille de la saison dernière, lors du Trophée des champions. Alors que cette rencontre se déroule traditionnellement une semaine avant le lancement de la saison du championnat, cette édition 2025 se jouera le 7 janvier prochain, en raison du calendrier chargé du PSG l’été dernier. Ce Classico se déroulera au Koweït. Un choix surprenant pris par la LFP.

Une stratégie d’ouverture vers de nouveaux marchés sportifs

Foot Mercato indique que ce choix reflète une stratégie d’ouverture vers de nouveaux marchés sportifs tout en valorisant un pays qui, malgré une visibilité limitée sur la scène internationale, investit depuis plusieurs années massivement dans le développement du football local et dans la formation de ses jeunes talents. Le choix de la LFP pour ce PSG / OM vient saluer cette ferveur populaire et l’effort du Koweït pour inscrire le football au cœur de son identité nationale, indique le média footballistique. Ce choix « s’inscrit dans un contexte sportif et économique en pleine mutation. Le pays, longtemps discret sur la scène footballistique internationale, s’efforce depuis plusieurs années de moderniser son écosystème sportif. »