Les raisons du départ de Matvey Safonov de la sélection russe

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 novembre 2025

Sélectionné avec la Russie lors de cette trêve internationale, Matvey Safonov a été exempté du deuxième match contre le Chili. Les raisons du départ du gardien du PSG ont été dévoilées.

Depuis le début de la saison, Matvey Safonov n’a pas joué une minute avec le PSG. Malgré cela, il est appelé en sélection russe et a même gardé son statut de numéro 1. Hier, la Russie affrontait le Pérou. Matvey Safonov et a été fautif sur le but égalisateur des Péruviens. Surpris par la frappe lointaine de l’attaquant Alex ValeraSafonov s’est rendu coupable d’une faute de main, détournant trop mollement un tir semblant pourtant anodin. Son sélectionneur, Valeriy Karpin, a évoqué cette erreur. « Nous avons encaissé un but parce que la jambe de Safonov a glissé et qu’il a certainement perdu l’équilibre. Je ne suis pas expert mais on le voit bien au ralenti. Je pense que si sa jambe n’avait pas glissé, le but n’aurait pas été marqué. »

Ce n’est pas une sanction

Pour le deuxième match de la trêve internationale contre le Chili, samedi, le sélectionneur a décidé de ne pas convoquer le gardien du PSG. Une absence que certains se sont empressés de lier à sa faute de mercredi soir, indique Le Parisien. Du côté du PSG, les explications sont plus simples. On avance en effet qu’il était prévu à l’avance que Safonov dispute seulement la première rencontre, suivant la logique du sélectionneur russe, habitué à changer son équipe d’un match à l’autre. S’il n’a pas été retenu pour défier le Chili, ce n’est donc pas une sanction, avance le quotidien francilien. En revanche, Safonov ne rentrera pas immédiatement en France. Le PSG l’a autorisé à séjourner quelques jours en Russie aux côtés de sa famille et notamment sa fille de quatre ans, restée au pays, conclut Le Parisien.

