Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont rejoint le PSG cet été pour renforcer l’attaque parisienne. Mais les deux joueurs jouent peu. Loïc Tanzi avance les raisons de ce faible temps de jeu.

L’été dernier, le PSG a recruté deux attaquants, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Si le premier a été acheté contre 90 millions d’euros à l’Eintracht Francfort, l’international portugais a lui été prêté avec option d’achat de 65 millions d’euros avec 15 millions d’euros de bonus. Depuis le début de la saison, les deux joueurs ont du mal à se montrer prolifiques et débutent même la plupart des rencontres sur le banc, Luis Enrique préférant miser sur Kylian Mbappé au poste d’attaquant de pointe. Dans son édition du jour, l’Equipe expliquait même que si Luis Enrique les défendait en public, en interne, il ne cacherait pas son scepticisme quant à la capacité de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos à être une solution en tant que numéro 9 dans des matches de très haut niveau.

« Je pense que le plus gros problème, ce sera pour Ramos«

Présent sur le plateau de l’Equipe de Greg sur la Chaîne l’Equipe, Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour le quotidien sportif, a évoqué la situation des deux attaquants. « Le PSG n’a pas fait n’importe quoi. Juger un attaquant sur six mois avec le jeu de Luis Enrique, c’est très compliqué. Il demande à ses attaquants de jouer complètement différemment de la façon dont ils ont joué avant au Portugal et en Allemagne. Pourquoi les prendre s’ils ne sont pas Enrique compatibles ? Ils le sont. Il faut du temps. Je pense qu’ils ne se sont pas adaptés comme le coach l’aurait aimé. Pour moi, c’est un peu différent pour Ramos. Visiblement, à l’entraînement, c’est très différent. Il est encore moins bon que Kolo Muani à l’entraînement. Et donc, c’est pour ça qu’on le voit de moins en moins jouer. Je pense que le plus gros problème, ce sera pour Ramos. Kolo Muani peut jouer sur un côté, c’est un avantage par rapport à Ramos. » Interrogé sur la levée de l’option d’achat du prêt de l’international porugais, levée fin novembre, Loïc Tanzi a expliqué que cette dernière était une obligation d’achat en fonction d’un nombre de matches joués. Ce nombre de matchs était très bas afin que le transfert passe sur les comptes de l’année prochaine, conclut le journaliste.