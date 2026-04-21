Mbaye
Image : psg.fr

Les raisons du faible temps de jeu d’Ibrahim Mbaye avec le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 avril 2026

Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations, Ibrahim Mbaye ne joue presque plus avec le PSG. Quelles sont les raisons de cette « disparition » du titi parisien ?

Attaquant prometteur du centre de formation du PSG, Ibrahim Mbaye a été lancé en professionnel par Luis Enrique lors de la première journée de Ligue 1 de la saison 2024-2025 avec une titularisation sur la pelouse du Havre. Lors de sa première saison chez les pros, il avait participé à 12 matches toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives. Le titi avait donné raison à son coach en réalisant de belles prestations. Lors de l’exercice 2025-2026, l’international sénégalais (18 ans) a beaucoup joué en première partie de saison avant de disparaitre de la circulation depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations.

Ibrahim Mbaye tenté par un départ en Premier League ?
canalsupporters.com

Le titi du PSG estime avoir un engagement en séance similaire à avant

Depuis le début du mois de février, il n’a joué que trois minutes en Ligue des champions et 184 en Ligue 1, alors qu’il n’a même pas été convoqué dans le groupe pour la réception de Lyon dimanche soir. L’Equipe indique qu’au sein du PSG, on estimait en février-mars qu’il n’était pas encore revenu de la CAN. « En clair, que son apport et son implication étaient insuffisants. Réinterrogé cette semaine après la non-convocation du natif de Trappes contre Lyon, le PSG a expliqué cette absence par une liste de 20 joueurs sur la feuille de match et par la concurrence très dense à ce poste », avance le quotidien sportif. Garçon bien éduqué, élevé dans une famille exigeante habituée au sport de haut niveau, Ibrahim Mbaye ne s’est pas signalé par des manquements hors terrain. Le titi du PSG estime avoir un engagement en séance similaire à avant, conclut L’Equipe.







Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 avril 2026

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

21 avril 2026
Luis Enrique

Un onze de départ avec le retour des cadres contre Nantes ?

21 avril 2026
Stinat arbitre

L’arbitre de la rencontre entre Angers et le PSG désigné

21 avril 2026
Luis Enrique conférence de presse

PSG – Luis Enrique met en garde son équipe avant la réception du FC Nantes

21 avril 2026
Bouton retour en haut de la page