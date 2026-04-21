Les raisons du faible temps de jeu d’Ibrahim Mbaye avec le PSG

Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations, Ibrahim Mbaye ne joue presque plus avec le PSG. Quelles sont les raisons de cette « disparition » du titi parisien ?

Attaquant prometteur du centre de formation du PSG, Ibrahim Mbaye a été lancé en professionnel par Luis Enrique lors de la première journée de Ligue 1 de la saison 2024-2025 avec une titularisation sur la pelouse du Havre. Lors de sa première saison chez les pros, il avait participé à 12 matches toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives. Le titi avait donné raison à son coach en réalisant de belles prestations. Lors de l’exercice 2025-2026, l’international sénégalais (18 ans) a beaucoup joué en première partie de saison avant de disparaitre de la circulation depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations.

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Le titi du PSG estime avoir un engagement en séance similaire à avant

Depuis le début du mois de février, il n’a joué que trois minutes en Ligue des champions et 184 en Ligue 1, alors qu’il n’a même pas été convoqué dans le groupe pour la réception de Lyon dimanche soir. L’Equipe indique qu’au sein du PSG, on estimait en février-mars qu’il n’était pas encore revenu de la CAN. « En clair, que son apport et son implication étaient insuffisants. Réinterrogé cette semaine après la non-convocation du natif de Trappes contre Lyon, le PSG a expliqué cette absence par une liste de 20 joueurs sur la feuille de match et par la concurrence très dense à ce poste », avance le quotidien sportif. Garçon bien éduqué, élevé dans une famille exigeante habituée au sport de haut niveau, Ibrahim Mbaye ne s’est pas signalé par des manquements hors terrain. Le titi du PSG estime avoir un engagement en séance similaire à avant, conclut L’Equipe.













