Les raisons du mauvais état de la pelouse du Parc des Princes

Depuis de très nombreuses années, la pelouse du Parc des Princes est un billard. Mais lors de PSG / Angers, cette dernière était en mauvais état. La raison est connue.

Depuis l’arrivée de Jonathan Calderwood, la pelouse du Parc des Princes est désignée comme la meilleure de France. Le jardinier anglais du PSG a fait du terrain du stade parisien un billard. Mais hier soir, lors de la première rencontre de la saison 2025-2026 du PSG au Parc des Princes, cette dernière est apparue en mauvais état. Plusieurs trous étaient visibles à différents endroits de cette pelouse, indique Le Parisien. « Un changement d’aspect qui s’explique, en grande partie, par les fortes chaleurs qui se sont abattues sur la capitale durant l’été. Comme d’habitude, le PSG a décidé de changer son gazon à la fin de la saison dernière. La repousse s’était faite dans les temps, mais la canicule l’a rendue plus difficile », indique le quotidien francilien.

A voir aussi : PSG : Le club a pris sa décision définitive pour le nouveau speaker du Parc des Princes

Retour à la normale attendu à la mi-septembre

La pelouse choisie est adaptée aux températures tempérées, entre 10 et 25 degrés maximum. Mais dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés, le gazon souffre, surtout quand il est jeune. Le même phénomène s’était produit au début de la saison passée lors du premier match du PSG à domicile, rappelle Le Parisien. Les choses devraient rentrer dans l’ordre autour de la mi-septembre après la trêve internationale. Alors que l’équipe de France y disputera un match de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Islande, le 9 septembre, le PSG espère retrouver une pelouse digne de ce nom pour la réception de Lens, le 14 septembre, ou pour le premier match de Ligue des champions au Parc des Princes (16-17-18 septembre ou 30 septembre-1er octobre), conclut le quotidien francilien.