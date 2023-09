Les raisons du refus de Marcus Thuram de rejoindre le PSG

Le PSG s’est montré très actif lors du mercato estival. Il aurait pu s’offrir Marcus Thuram. Mais ce dernier a décliné la proposition parisienne en raison de plusieurs critères.

L’un des objectifs du PSG lors du mercato estival était de franciser son effectif. Il a ainsi recruté Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Mais il aurait aussi pu s’offrir un autre international français, Marcus Thuram. Celui qui a marqué son premier but avec l’équipe de France hier soir, au Parc des Princes, lors de la victoire contre l’Irlande, a finalement signé en faveur de l’Inter Milan cet été. Selon les informations du Parisien, les dirigeants parisiens ont ciblé très tôt en 2023 l’attaquant, qui évoluait encore au Borussia Mönchengladbach. « International A sous Didier Deschamps, copain avec Kylian Mbappé, formé en France à Sochaux après l’INF Clairefontaine, l’ancien Guingampais avait tout pour plaire, cochait toutes les cases de la feuille de route du mercato estival« , assure le quotidien sportif.

A voir aussi : PSG : Les coulisses du mercato estival de Nasser Al-Khelaïfi

Il voulait être assuré d’avoir un temps de jeu conséquent

C’est Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, et ses représentants qui ont mené les négociations pendant de longues semaines. Ces dernières se sont intensifiées en juin après les officialisations des arrivées de Manuel Ugarte et Marco Asensio. Si cette possible arrivée a capoté, c’est en raison de l’incertitude autour de son temps de jeu. Selon les informations du Parisien, Luis Campos et Luis Enrique ont expliqué à chaque recrue qu’elle n’aurait aucun statut de titulaire garanti, aucune assurance de jouer tous les matches. Autre point qui a amené des discussions, le souhait de Marcus Thuram de s’installer au poste de numéro 9, lui qui ne souhaiterait plus jouer dans les couloirs. L’ancien de Guingamp a finalement décliné la proposition du PSG à la fin du mois de juin, conclut le quotidien francilien.