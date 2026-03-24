Les raisons du souhait du PSG de reporter son match contre Lens

Le PSG doit affronter le RC Lens le 11 avril. Mais les Parisiens aimeraient décaler cette rencontre, qui doit se jouer entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions.

Comme son match contre Nantes, qui avait été reporté pour qu’il prépare au mieux ses deux huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, le PSG a demandé à la LFP de reporter sa rencontre contre le RC Lens, qui doit se jouer le 11 avril prochain, entre ses deux quarts de finale contre Liverpool. Une possibilité qui ne plaît pas au club nordiste, qui a communiqué sur son refus de voir sa rencontre contre le PSG être décalée. Cette réponse a fait réagir du côté du PSG. Dans l’entourage de ce dernier, on souligne notamment que cette démarche, « encadrée et transparente, ne constitue en rien une remise en cause du championnat », indique Le Parisien.

À lire aussi : Ligue 1 – Le PSG demande le report de son match contre le RC Lens

« Ce type de reprogrammation a été mis en œuvre de manière régulière par la LFP par le passé »

« Les performances des clubs français engagés sur la scène européenne bénéficient à l’ensemble du football français, dans un contexte où la France occupe actuellement la 6e place à l’indice UEFA pour la saison 2025-2026, assure le PSG auprès du quotidien francilien. L’enjeu est important : sécuriser la 5e place à l’indice UEFA, synonyme d’une meilleure représentation du football français en compétitions européennes, avec jusqu’à sept clubs qualifiés. Le succès des clubs français en Europe génère par ailleurs des retombées directes pour l’ensemble des clubs professionnels, et pas uniquement pour les équipes engagées dans ces compétitions. ⁠La perspective de voir deux clubs français accéder aux demi-finales de compétitions européennes représente une opportunité importante pour la Ligue 1, tant sur le plan sportif qu’économique. Ce type de reprogrammation a été mis en œuvre de manière régulière par la LFP par le passé, au bénéfice de nombreux clubs français engagés en compétitions européennes », conclut le PSG auprès du Parisien.





