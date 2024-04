Les recrues estampillées Luis Campos donnent satisfaction

Si le recrutement de Luis Campos au PSG a parfois été critiqué, ce dernier contribue à nourrir la dynamique actuelle du club de la capitale.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Luis Campos a été fortement critiqué pour ses trois premiers mercatos en tant que conseiller sportif des Rouge & Bleu. Son avenir au sein du club de la capitale, alors qu’il avait signé un contrat de trois ans avec le PSG, était annoncé incertain. Samedi, le propriétaire du PSG, Tamim ben Hamad Al Thani, a visité le Campus de Poissy. Lors de cette visite, l’Emir du Qatar en a profité pour s’enfermer dans un bureau avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, avance Le Parisien. « L’adoubement de l’actionnaire n’a échappé à aucun salarié, comme si le dirigeant portugais se voyait conforter dans sa position malgré l’incertitude pesant sur son avenir au PSG. Pour l’instant, il conserve sa place dans l’organigramme et reçoit par ricochets les satisfecit liés aux excellents résultats actuels. »

Luis Campos et Luis Enrique travaillent main dans la main

Le quotidien francilien explique que le conseiller sportif du PSG et Luis Enrique fonctionnent main dans la main, eux qui débriefent tous les matches en tête-à-tête. « En matière de mercato, ses réussites dépassent ses échecs », lance Le Parisien. Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, un dossier initié par le président du PSG, accomplissent une belle saison, « Fabian Ruiz est devenu au fil du temps un titulaire des matchs importants, Vitinha s’impose de façon incontestable alors que Marco Asensio et Gonçalo Ramos offrent des solutions quand ils disposent de temps de jeu. » Lucas Beraldo, inconnu des radars, s’est acclimaté au football européen de façon express, avec une marge de progression importante, note le quotidien francilien. « Milan Skriniar, Lucas Beraldo, Manuel Ugarte et Kang-in Lee demeurent inconstants mais parler d’erreurs de casting reste prématuré. » Pour sa méthode de recrutement, si Luis Campos « a convoité des éléments qu’il estimait sportivement en capacité d’évoluer au PSG, il s’est attaché également à deux autres critères que l’aspect purement technique. Qu’il résume ainsi en interne : l’état d’esprit et les données de performance athlétiques. » Il y a un autre point central du recrutement du dirigeant portugais, le respect de la discipline, plus globalement de l’institution. « La nature des nouveaux contrats signés par les renforts ― plus ils jouent, plus ils gagnent ― n’y est peut-être pas étrangère non plus. »