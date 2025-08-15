Les relations tendues entre le PSG et Donnarumma compliquent un possible hommage

Alors qu’il n’a pas trouvé d’accord pour prolonger avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ. Dans sa lettre, il a expliqué espérer pouvoir saluer une dernière fois les supporters parisiens au Parc des Princes. Mais cela s’annonce compliqué.

Gianluigi Donnarumma, après quatre ans au PSG, va quitter le club de la capitale cet été. L’international italien, encore sous contrat jusqu’en juin 2026, n’a pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat. Vu qu’il ne souhaitait pas le voir partir libre dans un an, le PSG a recruté Lucas Chevalier et a indiqué la sortie à Gianluigi Donnarumma. Ce dernier a officialisé son départ des Rouge & Bleu sur ses réseaux sociaux. Dans sa lettre, il indique qu’il aimerait pouvoir dire au revoir aux supporters du PSG au Parc des Princes.

Un sujet qui divise au sein du PSG

Un hommage pour l’un des héros du titre en Ligue des champions, partage en interne au PSG, avance RMC Sport. Dans sa lettre, Gianluigi Donnarumma, après avoir salué les supporters du PSG, a pointé du doigt une personne pour son départ. « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l’équipe. » En interne, cette phrase interroge, assure le média sportif. Au sein du PSG, on sait que le public parisien veut lui rendre un dernier hommage avant son départ. Sauf que ce communiqué publié la veille de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham pointe du doigt Luis Enrique sans le citer, ce qui ne facilite pas les choses. De leur côté, les dirigeants se gardent encore le droit de répondre au communiqué brandi par Gianluigi Donnarumma, assure le média sportif. Dans la presse italienne, l’agent du joueur ne cesse de répéter que le PSG s’est mal comporté, allant même jusqu’à imaginer un recours – qui a peu de chance d’aboutir – sur le plan judiciaire. Le contexte actuel est-il propice à un hommage au Parc des Princes ? Ce n’est pas certain. Les prochains jours diront si le souhait de Donnarumma est réalisable, conclut RMC Sport.