Les relations tendues entre les présidents du PSG et de Lens

Le possible report du match entre le PSG et Lens fait beaucoup parler ces derniers jours. Cela ravive les tensions entre Nasser al-Khelaïfi et Joseph Oughourlian, les présidents des deux clubs.

C’est le sujet qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Afin de préparer au mieux sa double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le PSG a demandé le report de son match contre Lens qui se joue entre les deux quarts. Mais du côté de Lens, on ne compte pas entendre parler de ce report. La LFP doit prendre une décision à ce sujet jeudi. Ce dossier ravive les relations tendues entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, et Joseph Oughourlian, le président lensois. Les deux patrons s’opposent à peu près sur tous les sujets, mais surtout ceux qui ont trait à l’avenir économique du football professionnel français, avance L’Equipe.

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Plusieurs points de divergences entre les deux hommes

Entre les deux dirigeants, lors d’un collège de Ligue 1, le 14 juillet 2024, le ton est sérieusement monté. « Tu es intelligent, tu es un homme d’affaires (Oughourlian est le fondateur d’Amber Capital, un fonds de grande envergure), mais tu ne comprends rien aux médias », lance Al-Khelaïfi au propriétaire du RC Lens. Qui lui répond : « Nasser, il faut que tu comprennes un concept, qui visiblement vous échappe chez beIN ou au PSG, ou aux deux, qui s’appelle le conflit d’intérêts ». Et le Lensois de réclamer au Qatarien « de respecter les autres présidents », rappelle le quotidien sportif. Joseph Oughourlian répète régulièrement qu’Al-Khelaïfi, proche de Vincent Labrune, le président de la LFP, est le vrai patron du football professionnel français. Et lui-même s’affirme comme le principal opposant du pouvoir en place. Pour la décision qui doit être rendue jeudi concernant le report de Lens-PSG par le CA de la Ligue, dont il ne fait plus partie, Oughourlian n’est pas très optimiste. Sur LinkedIn, il a écrit : « Puissent les échanges être animés lors du prochain CA de la LFP (jeudi). Cela signifierait que, quand il s’agit d’équité, les idées peuvent se confronter… Je me fais peu d’illusions. » Depuis la demande de report du PSG formulée à la LFP, Oughourlian et Al-Khelaïfi n’ont pas échangé. Pour prévenir le Lensois de leur démarche, les Parisiens l’ont appelé samedi matin. Mais c’est la direction générale du club parisien et pas la présidence qui s’en est chargée, conclut L’Equipe.

























