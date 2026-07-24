Les remerciements de Gabriel Moscardo envers le PSG

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Gabriel Moscardo n’a pas encore joué en match officiel avec le PSG. Prêté à trois reprises, il remercie le PSG de lui avoir fait confiance à 18 ans.

En janvier 2024, le PSG a décidé de s’offrir deux jeunes joueurs brésiliens prometteurs, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier a été conservé et figure dans la rotation de Luis Enrique, le second avait été prêté aux Corinthians après avoir été opéré du pied après une blessure décelée lors de la visite médicale. Il avait ensuite été prêté à Reims puis à Braga. Lors de cet exercice 2026-2027, il ne connaîtra pas ses premières minutes en match officiel avec le PSG, lui qui a été prêté sans option d’achat à l’Espanyol Barcelone. Malgré le fait de n’avoir jamais joué avec le PSG, le milieu de terrain (20 ans) est reconnaissant envers le club de la capitale.

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« J’ai toujours bénéficié du soutien du PSG«

« Lors de ma première saison en prêt en France, comme tout s’est passé très vite – transfert, prêt, un pays que je ne connaissais pas… — ça a été une année compliquée pour moi. Mais j’ai toujours bénéficié du soutien du PSG, qui m’a fait confiance. Je savais que je venais d’arriver en Europe et que ce n’était pas le moment de repartir. La direction m’a fait confiance et m’a proposé un projet intéressant. J’enrichissais mon expérience. L’idée de retourner au Brésil est prématurée pour moi, elle ne m’a même pas traversé l’esprit, lance le milieu de terrain dans une interview accordée à ESPN Brésil Je me sens prêt et j’ai encore de l’énergie à dépenser en Europe, toujours avec la confiance du PSG. Je suis arrivé au PSG à 18 ans et on m’a toujours accordé de l’attention en m’envoyant en prêt dans des clubs idéaux pour progresser. À chaque prêt, la direction et Luis Enrique ont toujours été attentifs à mon cas. Pour Braga, c’est même le président du PSG qui m’a recommandé et qui souhaitait que j’y aille pour progresser. Lors de mon premier prêt, Luis Enrique m’a dit en personne qu’il voulait que je sois prêté pour avoir plus de temps de jeu et un rôle plus important. Je sortais d’une opération chirurgicale, ce qui rendait la situation d’autant plus compréhensible. À chaque étape, ils cherchent ce qu’il y a de mieux pour moi. C’est maintenant le moment idéal pour moi de redevenir un acteur clé et de redevenir le « Moscardo » des Corinthians, celui qui cartonnait et qui était titulaire. »