Les rencontres contre Rennes, Metz et Le Havre programmées

Autour des barrages de la Ligue des champions contre Monaco, le PSG va jouer contre Rennes et Metz et Le Havre. Ces trois rencontres ont été programmées par la Ligue 1.

Durant le mois de février, malgré l’élimination en Coupe de France, le PSG va enchaîner les matches. S’il aura une semaine entre la rencontre contre Strasbourg, demain soir, et le Classico dimanche prochain, il va voir les semaines à deux matches revenir autour des barrages de la Ligue des champions. La rencontre contre Rennes, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, placée avant la manche aller au Stade Louis II, a été programmée. Le PSG se déplacera en Bretagne le vendredi 13 février à 19 heures. Une rencontre qui sera diffusée sur Ligue 1 +. Les Monégasques joueront également le vendredi contre le FC Nantes (20h45).

Le match de la 23e journée placé quatre jours avant le barrage retour

La Ligue 1 a également dévoilé la programmation de la 23e journée, durant laquelle le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Metz. Cette dernière a été placée quatre jours avant le barrage retour de la Ligue des champions, le samedi 21 février à 21h05. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +. Monaco jouera un peu plus tôt dans la journée, avec le choc contre le RC Lens au Stade Bollaert (17 heures). Après la manche retour, le PSG se déplacera au Havre. Ce match se jouera trois jours après la réception des Monégasques, le 28 février à 21h05. Elle sera diffusée sur Ligue 1+.

Programme de la 22e journée de Ligue 1

Vendredi 13 février 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain



Vendredi 13 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ AS Monaco – FC Nantes



Samedi 14 février 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace



Samedi 14 février 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ LOSC Lille – Stade Brestois 29



Samedi 14 février 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ Paris FC – RC Lens



Dimanche 15 février 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Havre AC – Toulouse FC



Dimanche 15 février 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ FC Lorient – Angers SCO FC Metz – AJ Auxerre



Dimanche 15 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – OGC Nice



Le programme de la 23e journée

Vendredi 20 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille



Samedi 21 février 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 RC Lens – AS Monaco



Samedi 21 février 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Toulouse FC – Paris FC



Samedi 21 février 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – FC Metz



Dimanche 22 février 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Stade Rennais FC



Dimanche 22 février 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Angers SCO – LOSC Lille OGC Nice – FC Lorient FC Nantes – Havre AC





Dimanche 22 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais



Le programme de la 24e journée de Ligue 1

Vendredi 27 février 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) RC Strasbourg Alsace – RC Lens



Samedi 28 février 2026 à 17h00 (en direct sur beIN SPORTS 1) Stade Rennais FC – Toulouse FC



Samedi 28 février 2026 à 19h00 (en direct sur Ligue 1+) AS Monaco – Angers SCO



Samedi 28 février 2026 à 21h05 (en direct sur Ligue 1+) Le Havre AC – Paris Saint-Germain



Dimanche 1er mars 2026 à 15h00 (en direct sur Ligue 1+) Paris FC – OGC Nice



Dimanche 1er mars 2026 à 17h15 (en direct sur Ligue 1+) LOSC Lille – FC Nantes FC Lorient – AJ Auxerre FC Metz – Stade Brestois 29



Dimanche 1er mars 2026 à 20h45 (en direct sur Ligue 1+) Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais







