Les Rennais derrière le PSG pour le huitième retour contre Liverpool

Hier après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 (1-4). Les Rennais seront derrière les Parisiens face à Liverpool.

Trois jours après sa cruelle défaite sur la pelouse du Parc des Princes contre Liverpool (0-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG s’est largement imposé contre Rennes (1-4) lors de la 25e journée de Ligue 1. Avec une équipe largement remaniée, le PSG a été dans ses standards affichés depuis de très nombreux mois, même s’il s’est fait un peu peur en seconde période. À l’issue de la rencontre, Habib Beye, le coach breton, a expliqué qu’il serait derrière le PSG lors du huitième de finale retour de la Champions League. « Le PSG est une équipe souveraine en Ligue 1, qui va jouer un match très important pour le football français. Il faudra les voir s’imposer à Anfield, ce qui serait une très bonne chose pour notre football, lance Beye au micro de beIN Sports. Soutenir le PSG en tant que Marseillais ? Je n’ai pas de problème avec ça. J’aime beaucoup l’Olympique de Marseille, mais je soutiens le football français. C’est ça le plus important. »

A voir aussi : Hernandez : « Liverpool ? On est très confiant »

« Ils ont les qualités et la capacité pour renverser cette équipe »

Son gardien, Brice Samba, est sur la même longueur d’onde. « Tout est faisable quand on voit le match de mercredi dernier. Ils ont dominé et je pense que ça en a surpris plus d’un mercredi dernier. La manière dont ils ont écrasé cette équipe de Liverpool, je leur souhaite que du bon, lance l’international français au micro de beIN Sports. S’ils peuvent passer pour donner des points à la France, on ne va pas s’en priver, ils ont les qualités et la capacité pour renverser cette équipe. » En zone mixte, dans des propos relayés par PSG Community, Adrien Truffert estime que le PSG peut se qualifier pour les quarts de finale. « En tout cas, on sera derrière eux », conclut le latéral gauche rennais.