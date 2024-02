Les Rennais pestent contre le penalty sifflé au PSG

Avec un bloc bas, le Stade Rennais a failli s’offrir le PSG. Mais le club de la capitale a égalisé grâce à un penalty de Gonçalo Ramos. Un penalty que contestent les Rennais.

Ce dimanche soir, le PSG recevait le Stade Rennais – au Parc des Princes – pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Contre une équipe qui a beaucoup défendu, le PSG a eu du mal à se procurer des occasions et à se montrer dangereux. Sur sa première occasion de la rencontre, Rennes va réussir à ouvrir le score sur une percée d’Amine Gouiri et une belle frappe de l’extérieur du pied qui a trompé Gianluigi Donnarumma, qui ne pouvait rien sur l’action. Alors que l’on se dirigeait vers une défaite parisienne, l’arbitre a accordé un penalty en toute fin de match au Rouge & Bleu, après visionnage de la VAR, pour une faute de Steve Mandanda sur Gonçalo Ramos. L’international portugais a transformé ce penalty pour offrir un nul miraculeux à Paris. Un penalty que contestent les Rennais.

« Il commence à tomber avant même le contact avec moi »

Au micro de Canal Plus, Steve Mandanda estime que le numéro 9 du PSG a bien joué le coup. « Quand on regarde bien le ralenti, il commence à tomber avant même le contact avec moi. C’est dur. On est frustré. » Son coéquipier, Amine Gouiri estime également que le penalty est généreux. « L’arbitre a pris sa décision, mais personnellement, pour moi, il n’y a pas faute. Après, c’est comme ça, c’est le football« , explique le buteur rennais chez nos confrères de Free Ligue 1. Son entraîneur, Julien Stéphan, estime, lui, que si la situation avait été de l’autre côté, il n’y aurait pas eu de coup de sifflet. « C’est un peu un penalty, grosse équipe, Parc un petit peu, je pense. J’ai revu les images, je me demande s’il siffle de l’autre côté. Mais je ne veux pas parler que de l’arbitrage, mais c’est vrai que dans le résultat final, ça a un impact important. »