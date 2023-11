Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi (17h sur Prime Video). L’occasion, en veille de match, pour Luis Enrique de se présenter à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match en direct du centre d’entraînement parisien.

La transition après la défaite à Milan

« C’est évident que le résultat précédent conditionne le match suivant. Il faut changer la mentalité, passer de la Ligue des champions à la Ligue 1. Il faut analyser les points à améliorer, mettre en avant de nouvelles idées« .

Luis Enrique à propos de Will Still

« J’aime beaucoup son idée de jeu, ce qu’il fait. Son équipe est agressive, elle ne doute pas, elle presse. Nous sommes préparés pour jouer un match difficile, prêts à souffrir« .

Au sujet de Warren Zaïre-Emery

« Si Warren est capable d’être titulaire au PSG, il peut être titulaire dans n’importe quelle équipe du monde« .

Sur la rencontre de demain face à Reims

« Il faut qu’on change notre mentalité pour retourner sur la Ligue 1. C’est un match qui est difficile à l’extérieur contre un adversaire intéressant, avec une qualité en pressing. On va voir comment se déroule le match, mais c’est très compliqué à jouer. Il faudra vraiment être très attentif dès le début du match« .

Luis Enrique content du rendement de Vitinha

« Vitinha est un joueur avec des qualités techniques et physiques parfaitement adaptées à notre idée de jeu. C’est un joueur très intéressant. Il pourrait jouer comme milieu défensif, mais aussi presque comme ailier. C’est intéressant qu’il puisse changer de poste au cours du match. Il arrive à bien jouer à ces postes. Il a la qualité pour marquer. Je suis content de l’avoir dans notre effectif. C’est un des milieux qui a le plus joué, je crois« .

Le coach du PSG sur le retour de Marco Asensio

« Tant que la liste du groupe convoqué, je ne peux rien vous dire. C’est vrai qu’il est sorti de l’infirmerie, il peut revenir dans le groupe, mais il faut qu’il retrouve une condition physique. On verra quand est-ce qu’il sera en mesure d’être compétitif de nouveau […] S’il joue plus sur le couloir, alors il peut venir plus vers l’intérieur et générer une supériorité numérique. Sur le couloir gauche, avec son pied naturel, il peut faire des débordements vers l’extérieur. Il peut aussi ajouter de la supériorité entre les lignes, et il propose aussi une option différente en pointe« .

La jeunesse du milieu de terrain du PSG

« Les mêmes milieux ont joué au Parc des Princes qu’à San Siro. On a gagné 3-0 et personne ne nous a demandé si les joueurs avaient manqué d’expérience. Ce sont les mêmes joueurs, mêmes milieux. Je suis très heureux de l’effectif. Je ne pense pas au fait qu’ils soient jeunes ou expérimentés. Je suis très heureux de leur niveau« .

Les critiques sur les résultats à l’extérieur

« Je suis ne pas d’accord avec ce que vous dites. On est une équipe qui ne fait jamais de spéculation, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. On va pour affronter notre adversaire, c’est mon idée, je ne dis pas que c’est forcément la meilleure, mais je ne vais pas la changer« .

Le style de jeu du PSG à l’extérieur

« C’est bien plus agréable de jouer à la maison, avec notre public, bien sûr. Avec notre idée de jouer à la maison qui fait qu’on prend peut-être plus de risques. Mais le terrain de jeu, c’est la même dimension. Je ne vois pas pourquoi le style de jeu devrait changer. On doit jouer de la même façon et c’est ce qu’on a fait. Il n’y a pas un seul match à l’extérieur où le PSG n’a pas été compétitif. On peut être mieux efficace, faire mieux, mais l’idée n’a pas changé« .

Au sujet du groupe le plus difficile de LdC

« On n’est pas encore premiers, on a encore une marge de progression. En Ligue des Champions, c’est le groupe le plus difficile de la compétition, c’est l’un des seuls groupes vraiment intéressants. Jusqu’à la dernière journée, il y aura la possibilité de finir 1er, 2e, 3e et même 4e. Cela ressemble à des huitièmes, quarts ou même demi-finales. Je suis convaincu qu’on réussira à se qualifier. Mais il y a évidemment un risque« .

Le niveau du Stade de Reims

« C’est une des meilleures équipes de 2023 en Ligue 1. Cela signifie que c’est une équipe qui est bien rôdée, qui a une idée claire. On verra demain ce qui a été préparé pour nous. On verra comment on peut s’adapter, mais ce sera difficile. Évidemment, on ne s’attend pas à un match simple ou tranquille. Ce sera un match très intense, compliqué. Clairement, je pense qu’il faut qu’on soit concentré pour ne pas être surpris« .